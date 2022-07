Letterenfestival Beauvoorde start met KANTeLing-debat en oude Minneliederen

Woensdagmiddag werd de vierdaagse editie 2022 van het Letterenfestival Beauvoorde in het Kasteelpark gestart met een debat tussen auteurs Jeroen Olyslaegers en Stefan Hertmans en een indrukwekkende vertolking van de Minneliederen van Hendrik Van Veldeke. Dit is nog maar de aanloop naar een mooi literair programma waarin iedereen die iets met mooie woorden heeft, zijn gading vindt. Liefhebbers van proza en poëzie, muziek en theater worden vier dagen lang verwend.

“Sinds jaar en dag houdt de Koninklijke Academie voor Taal en Letteren (KANTL) de eerste woensdag van juli haar openbare vergadering in en rond het kasteel Beauvoorde in Wulveringem”, legt Judith Van Doorselaer, directeur ad interim van KANTL uit.

Boeiend debat

“De traditie wil dat de leden van het Genootschap, het kloppend hart van de Academie, elk jaar een bloemenhulde brengen aan het graf van Arthur Merghelynck. Deze jonkheer schonk het kasteel in 1905 met zijn inboedel aan de Belgische Staat, zodat het ten eeuwigen dage door de Academie kon worden gebruikt.”

Geschiedenis en literatuur… Dat inspireerde de organisatoren tot een boeiend debat Feit en fictie – Hoe gaan schrijvers om met de geschiedenis? tussen Stefan Hertmans (schrijver, dichter en essayist en doctor in de kunstwetenschappen), Jeroen Olyslaegers (auteur van onder meer historische fictieromans) en Frits Van Oostrum (universiteitshoogleraar in Utrecht en gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen). Auteur en uitgever Annette Portegies moest forfait geven.

Minneliederen

“Het debat ging vooral over het verschil tussen de waarheid achterhalen en ‘waarachtigheid’”, besluit Frits Van Oostrum. “Ook schrijvers van historische fictieverhalen hebben respect voor de geschiedenis, maar kaderen dat misschien iets meer empathisch.”

Aansluitend trokken de auteurs en hun publiek naar de sfeervolle parochiekerk tegenover het kasteel voor een vertolking van de de Minneliederen van Hendrik Van Veldeke door de oudemuziekensembles Duo Ultreya en Pandora². Met deze liederen begint, tussen 1170 en 1190, de geschiedenis van de Nederlandse lyriek, hoewel het eigenlijk gaat om teksten in Middelhoogduits met een Maaslandse tongval. Elvis Peeters, die deze minnedichten in Ik bid de liefde heel ingenieus wist om te zetten in sprankelend en muzikaal hedendaags Nederlands, stond mee op het podium.

Komende dagen

Donderdag, de tweede dag van het Letterenfestival, wordt een kinderfestival dat start om 13.30 uur. Het jonge volkje kan zich uitleven op het springkasteel, oude spelletjes, een workshop, enzovoort.

Elk uur kunnen ze wegdromen bij de voorstelling De Walvis is verdwaald (5+), een surrealistisch en ontroerend verhaal over een walvis en een wilde kat, ver weg, diep in het bos.

Partij voor de Poëzie

Vrijdag (van 19.30 tot 22.30 uur) strijkt ook dit jaar de Partij voor de Poëzie weer neer. Met aanstormend talent Loeke Vanhoutteghem, de haarscherpe teksten van Avery Bertrand Iradukunda of je kan je laten verrassen door Bernard Van Eeghem en Alex Deforce. Partij voor de Poëzie is een project van VONK&Zonen.

Als afsluiter is er zaterdag (van 18 tot 22 uur) de Kleinkunstavond met Eva de Roovere en Stoomboot. Om 18 uur vertelt Stoomboot met zachte stem en gitaar alle verhalen die door zijn hoofd varen.

Om 20 uur is het de beurt aan Eva De Roovere, die bewijst dat ze veel meer in haar mars heeft dan haar hit Slaap lekker (Fantastig Toch). Herita-leden krijgen 25 % korting op beide avonden via info@herita.be met hun kortingscode.