Leslie Hodge geeft lezing over eenzaamheid in Houthulst

Meer en meer mensen ervaren eenzaamheid als een fundamenteel probleem in hun leven. De oorzaken daarvoor zijn divers.

Wie introvert is, heeft het moeilijker om contacten aan te knopen, maar ook een moeilijke periode doormaken, verhuizen en in een nieuwe buurt terechtkomen of financiële problemen, kunnen iemand rap in eenzaamheid duwen. Op maandag 20 maart gaf Leslie Hodge, Master in de klinische psychologie, een lezing over je deze mensen een handje kan helpen.

Leslie schreef de boeken Eenzaam tussen de mensen en Verborgen kopzorgen. Ze runt Strong Mind, haar eigen praktijk en is tevens journalist bij VRT. De avond was gevuld met heel wat nieuwtjes en tips over eenzaamheid. De foyer van het Dorpshuis liep dan ook vol met geïnteresseerden. De avond werd afgesloten met het brainstormen over hoe eenzame mensen te herkennen en te helpen.

(ACK/foto ACK)