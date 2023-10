Lendelede viert 250 jaar Baeckelandt met theaterwandeling en zoekt figuranten

In 2024 zal het precies 250 jaar geleden zijn dat Ludovicus Baeckelandt in Lendelede geboren werd. Dat laat de gemeente niet zomaar voorbij gaan. Ze plant een jaar lang activiteiten, met als hoogtepunt een theaterwandeling in september. Een eerste infosessie met geïnteresseerde verenigingen is achter de rug, maar figuranten die willen mee spelen kunnen zich nog steeds melden.

Dat Lendelede bekend staat als de Baeckelandt-gemeente is natuurlijk geen toeval. De legendarische figuur werd er op 17 januari geboren en hij groeide er op, voor hij later zijn befaamde bende vormde. De één vindt hem een vrijheidsstrijder, de ander een ordinaire schurk. Of hij nu veel op zijn kerfstok had of niet, vast staat dat de Franse machtshebbers hem in 1803 op amper 29-jarige leeftijd ter dood veroordeelden in het centrum van Brugge. Aan hem en zijn kompanen werden 22 misdrijven toegewezen.

In de loop der jaren nam zijn legende steeds grotere proporties aan, met dank aan een reeks romanschrijvers die zijn levensverhaal ietwat verbloemden. Tegenwoordig blijft vooral de mythe overeind en het is dat uitgangspunt dat de gemeente neemt om 250 jaar na zijn geboorte een heus feestjaar op poten te zetten.

Sleutelscènes

Absolute blikvanger binnen die feestelijkheden wordt een theaterwandeling op 20 en 21 september 2024. De cultuurdienst staat in voor de organisatie en leidde deze week al een eerste infosessie voor verenigingen in goede banen. “In 2005 hebben we dit al eens gedaan, maar nu willen we dat nog wat grootser en mooier aanpakken”, aldus coördinator Johan Bonte. “Toen deden we dat maar één avond. Nu kiezen we bewust voor twee avonden zodat meer mensen het gebeuren kunnen bijwonen.

We mikken op een theaterwandeling van anderhalf à twee uur, waarbij per avond zes groepen een wandeling van vier kilometer maken en onderweg ondergedompeld worden in sleutelscènes uit het leven van Baeckelandt. We zijn daarvoor uiteraard op zoek naar flink wat figuranten. Meerdere Baeckelandts, maar uiteraard ook andere figuren, van vrienden als Belle en Ciska tot Franse soldaten.

Trommelkorps

Op de eerste infosessie daagden reeds verenigingen als jeugdtheater Studio Kohané, de Gezinsbond, Crooktown Jazzband, het Rode Kruis, Harmonie Kunst & Eendracht en heemkring Lethea op. “Dat is al een goede basis waar we kunnen uit putten, als zij het zien zitten hier aan mee te werken”, aldus Johan.

“Verder zoeken we nog veel spelers, maar idealerwijs graag uit Lendelede, gezien dit toch een lokale productie is. We maken een toneelstukje van diverse scènes uit zijn leven, van zijn geboorte en hoe hij opgroeide in Lendelede tot de bendevorming, de misdrijven en uiteraard zijn terechtstelling. Voor dat laatste zou het bijvoorbeeld fijn zijn als het trommelkorps van de harmonie daar een rol in kan spelen.”

“Ik heb een blauwdruk klaar liggen, die ik samen met figuranten en verenigingen wil uitwerken tot een mooie theaterwandeling. We gunnen ons daarbij wat dichterlijke vrijheid, want ik baseer me ook op de romans die over hem verschenen, al krijgen we uiteraard ook goede raad van de heemkring.”

Tijdschrift

Ook die heeft plannen rond Baeckelandt, zo blijkt. “We werken aan een speciaal tijdschrift met de biografie van Baeckelandt”, weet Johan Delaere. “Met vooral een blik op zijn Lendeleedse roots. “Al rijpen er ook prille plannen voor een podcast.” Ook de cultuurdienst heeft een hele reeks activiteiten verspreid over het hele jaar rond de legendarische figuur klaar, maar het schepencollege moet eerst nog groen licht geven voor de definitief afgeklopt worden.

De theaterwandeling zal verschillende locaties in de gemeente aandoen, van het D.O.C. tot de tuin van kasteel Dassonville, zaal Lindelei en het Gangske. “Nog niet alles is afgeklopt, maar we hebben enkele heel leuke ideeën”, aldus Johan. “Zo zouden we graag iets doen met de Bergkapel, maar houden we nog even geheim wat.”

Wie wil mee helpen met de theaterwandeling kan contact opnemen met de cultuurdienst via cultuurdienst@lendelede.be en 051/31.58.70.