Lendelede focust een jaar lang op 250 jaar Baekelandt

Op 17 januari 2024 is het 250 jaar geleden dat Ludovicus Baekelandt, beter bekend als Louis, het levenslicht zag in het pittoreske Lendelede. “De gemeente maakt er volgend jaar samen met de verenigingen een jubileumjaar van met tal van activiteiten”, zegt Daan Mostaert, schepen van Cultuur.

“Ludovicus Baekelandt zijn turbulente leven, gekenmerkt door een complexe achtergrond en een reeks gebeurtenissen, leidden in 1803 tot zijn executie en die figuur blijft tot de verbeelding spreken”, zegt de schepen. “Om dit jubileum te eren zal 2024 een jaar vol evenementen en activiteiten zijn die het leven, de keuzes en het complexe karakter van Ludovicus zullen belichten. Sommige activiteiten bestaan al enkele jaren maar we zullen er volgend jaar extra bij stil staan.”

Start met babyborrel

“Het jubileumjaar start op 17 januari 2024 met de ‘Baekelandt Babyborrel’ van 19 tot 20 uur in het DOC en met de nodige muzikale animatie”, zegt de schepen. “Iedereen is welkom. Van 2 tot 10 februari is er in zaal Lindelei de Bekelandt Escapebox (deel 1), eigenlijk een escaperoom op zijn kop: in plaats van uit te breken, breek je samen met jouw team (4 à 6 personen) in. Per team betaal je 30 euro, drankje inbegrepen.”

Van alles en nog wat

En dan volgen er de rest van het jaar tal van activiteiten, al dan niet nieuwe: wandeling Voals Plat van de Baekelandt-stappers (3 maart) een mooie uitgepijlde wandeling ’t Voals Plat over verschillende afstanden; ‘Baekelandt Universalis’ (10 maart) waar 22 Lendeleedse kandidaten voor die titel zullen strijden; Thema-avond Baekelandt (26 maart) met Johan Delaere van heemkundige kring Lethae; ‘Baekelandt Trail’ (28 april), een bijzondere ontdekkingstocht in de gemeente: ‘Baekelandt Tornooi’ (19 mei) van KFC Lendelede; ‘Baekelandt Rally’ (1 en 2 juni) van de Globetrotters; Baekelandt Picknick (30 juni) aan water site Nelca met Baekelandt-bier van brouwerij Dirk Demeester; een week lang Baekelandt-thema op speelpleinwerking Jakkedoe (juli); de Baekelandt-stoel met dito look (juli en augustus); de Baekelandt-guillotine op de kermis (augustus); finale Baekelandt Universalis op Dorpsplein (23 augustus); 4 km lange theaterwandeling Baekelandt (27 en 28 september) in een regie van Johan Bonte met voor de deelnemers nadien breughelbuffet of zwijntje aan het spit; 4de nazomer Baekelandt wandeling (3 oktober); Baekelandt-concert met Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht in Sint-Blasiuskerk (12 oktober); Baekelandt Bosspel in geboortebos (20 oktober); Baekelandt Escapebox deel 2 (8 en 16 november); Baekelandt Corrida (21 december).

De restaurants en eethuizen uit Lendelede zullen in het jubileumjaar een Baekelandt-menu serveren.

“Tijdens dit jubileumjaar willen we vooral jong en oud samenbrengen in een positieve sfeer van samenwerking en samenzijn, denk maar aan de theaterwandeling”, zegt Daan Mostaert. “Als mens hebben we nood aan verbinding in onze gemeenschap en daar willen we met dit verhaal een stevige bijdrage toe leveren. En dit jubileumjaar moet ook een stimulans zijn voor onze lokale economie.” (IB)