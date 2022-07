Lena Naessens blikt vooruit op Festival Dranouter: “Een luisterend oor bieden”

Op 5, 6 en 7 augustus staat Festival Dranouter weer op het programma. De komende vier weken blikken we vooruit met vier belangrijke schakels van het festival. Vandaag aflevering 2: vrijwilliger Lena Naessens (27).

Herinner je jouw eerste festival nog?

“Elf jaar geleden ging ik op 16-jarige leeftijd als vrijwilliger voor Dranouter aan de slag, dankzij mijn papa. Ik was op zoek naar een vakantiejob en kwam via een medewerker van zijn bedrijf hier terecht. Op een dag tijd had ik alles van kampeermateriaal ingepakt om enkele dagen aan de opbouw mee te komen helpen. Mijn papa wou me ’s avonds al weer komen ophalen. Hij had medelijden met mij omdat ik hier bij een groep complete vreemden aan het werk was. Ik heb dat voorstel pertinent geweigerd, want ik maakte vanaf minuut een deel uit van de groep vrijwilligers. Ze hebben me meteen in hun armen gesloten en ik voelde me echt thuis. Die warme sfeer zorgt ervoor dat ik na al die jaren nog altijd present ben. Sommigen begrijpen niet dat ik mijn tijd ‘opoffer’ om hier te werken, voor niets. Allez, enkel voor drankbonnen. Ik kan het aan hen ook niet uitleggen dat je er zoveel vrienden en vreugde voor in de plaats krijgt. Dat geld doet er dan totaal niet toe.”

Welk Dranouter-moment zal je nooit vergeten?

“Enkele artiesten maakten wel een blijvende indruk, zoals James Blunt en Amy McDonald. Hun optredens gaven me echt een wauwgevoel. Toch zijn het vooral de talloze vriendschappen die me bijblijven. Je ziet die mensen echt niet vaak, maar tijdens die intense weken voorbereiding voor Dranouter Festival heb je al die tijd ingehaald. We zijn een echte vriendengroep en ik kom elke zomer met veel enthousiasme terug.”

Wat maakt Festival Dranouter voor jou uniek?

“Dranouter is in de eerste plaats uniek, omdat echt iedereen hier welkom is: oud, jong, groot, klein. Niemand kijkt een ander scheef aan. Iedereen is hier welkom zoals hij is. Dit festival is bovendien ook niet gecommercialiseerd. De organisatie blijft trouw aan het volkse. De artiesten die je hier ontdekt, vind je niet vaak op andere affiches nog terug. De muziekstijl is heel authentiek en origineel. De familiale sfeer in een mooie omgeving, vol gezelligheid, maakt van Festival Dranouter een uniek evenement.”

Kijk je uit naar deze editie?

“Zeker wel! Het is leuk om weer deel uit te maken van een volwaardig festival. Er is ook tal van leuke randanimatie voorzien: de silent yoga en dagdisco zou ik graag op mijn lijstje zetten. Deze editie reikt mijn takenpakket ook verder dan de opbouw. Samen met Matthieu en Johan zet ik mee mijn schouders onder ‘Allemaal Dranouter’. Festival Dranouter draagt veiligheid hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op het festival welkom én veilig voelt. Daarom kun je deze zomer bij mij en mijn collega’s terecht voor een luisterend oor als je daar nood aan hebt. Stel dat je een onaangename situatie ervaart of je je op een of andere manier onveilig voelt, zijn wij er om je te helpen, op een laagdrempelige manier. Je zal ons kunnen opbellen, om daarna eventueel met ons op een rustige plek af te spreken en te praten, je ervaring te delen. Met dit initiatief bieden we hulp waar mogelijk, want de stap naar het Rode Kruis of de politie is voor veel mensen vaak te groot. Soms wil iemand gewoon z’n verhaal kwijt en dat kan bij ons in alle sereniteit.”

Heb je nog een ultieme festivaltip?

“Gewoon genieten, denk ik. Probeer je zorgen en gepieker aan de kant te schuiven vanaf het moment dat je één voet op het festivalterrein zet. Ga mee met de flow, in de sfeer en maak fantastische herinneringen met je vrienden of familie.”