Lekkers van eigen bodem op Da’Smakt

Het streekproductenfestival Da’Smakt in Damme is op zondag 1 oktober aan de 19de editie toe. Verwacht opnieuw tal van lokale lekkernijen en animatie in de stemmige zustertuin in de Burgstraat.

Da’Smakt, tot voor enkele jaren bekend als ‘Damme Culinair’, is een vaste waarde op de evenementenkalender van lekkerbekken in de brede Damse en Brugse regio.

26 standhouders

Het evenement is dan ook al aan de 19de editie toe. Stad Damme voorziet net als de voorgaande jaren tal van lekkernijen en animatie met livemuziek en vertier voor de jongsten, met onder meer een springkasteel en ‘Lappie Lapstok’ met ‘figure weaving’. Het streekproductenfestival heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de Zustertuin in de Burgstraat, van waar je een mooi zicht hebt op onder meer het stadhuis en de kerk, als locatie. Bezoekers zijn er welkom tussen 10 en 18 uur om te genieten van al het culinaire dat Damme, de Zwinstreek en het Brugse ommeland te bieden hebben. Dit jaar kunnen bezoekers terecht bij 26 standhouders. Dat zijn er alvast negen meer dan vorig jaar het geval was. Onder de aanwezigen zijn er twee Damse restaurants – namelijk Lamme Goedzak en Mout – en ook Tête Pressée uit Brugge tekent present. Verder staan er verschillende Damse verenigingen klaar om met zelfgemaakte producten en dranken bezoekers te verwennen.

“Met 26 standhouders die een breed scala aan lokale lekkernijen aanbieden, is Da’Smakt het uithangbord van wat ons culinaire erfgoed te bieden heeft”, weet schepen van Toerisme Rik Strubbe (CD&V+).

Dat gaat dan onder meer om gin en bier van eigen bodem – met diverse lokale brouwers – wijnen en champagne, foie gras, fijne vleeswaren en gedroogde en geconserveerde vleeswaren, advocaat, verschillende broodsoorten en boterkoeken, koffie en thee, verse fruitsappen en fijne hapjes van lokale restaurants. In primeur is het frambozenbier Frambij van de Krulstaarthoeve uit Moerkerke er te proeven. Tijdens het festival is er ook livemuziek door Paul Watelle en zoon, La Boulangerie du Jazz en Die Fröchliche Trappisten.