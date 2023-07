LeiselArtistiek gaat gewoon door: “Het weer zal uiteindelijk niet zo heel ongunstig zijn voor de Westhoek”

Het zomerfestival LeiselArtistiek op de kasseien van het marktplein in Leisele, bij Alveringem gaat morgen, zondag 9 juli, zeker door. Dat bevestigt Wesley Depreeuw van de organisatie.

Het weer voor zondag 9 juli is al enkele dagen ietwat onzeker. De hitte maakt dat er verspreid doorheen het land kans is op stevig onweer. Maar in de loop van vrijdag besliste de organisatie definitief dat het muziekfestival doorgaat.

“Wij konden tot 48 uur voor aanvang van het evenement annuleren”, zegt medeorganisator Wesley Depreeuw. “Dat is contractueel zo vastgelegd met de artiesten. We hebben de weerberichten de voorbije week met argusogen opgevolgd en die zijn uiteindelijk niet zo heel ongunstig voor de Westhoek. Tussen zondagmorgen en zondagavond wordt hier eerder droog weer voorspeld. We zijn positief ingesteld en gaan ervan uit dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn. We leggen vandaag en zondagmorgen nog de laatste hand aan de organisatie om er vanaf 12 uur in te vliegen. Leisele zal beven, maar het zal niet van de donder zijn”, grapt Wesley nog. (AB)