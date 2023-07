Leiding Chiro Stine organiseert tweede editie van zomerbar ‘Plan B-ar’ in Heule: “Extra activiteiten voorzien voor de allerjongsten”

Deze zaterdag, 8 juli, vindt op de speelplaats van VBS Spes Nostra Schoolstraat in Heule de tweede editie plaats van ‘Plan B-ar’, een zomerbar georganiseerd door de leiding van Chiro Stine. Met het evenement wil de jeugdbeweging er nog een laatste keer een lap op geven, vooraleer het op 21 juli met een tweehonderdtal op kamp vertrekt richting Limburg.

“Vorig jaar konden we met zo’n tweehonderd bezoekers al rekenen op serieus wat aandacht voor een eerste editie. Dit jaar willen we minstens even goed doen”, zegt organisator Kobe Taghon van Chiro Stine.

Om een massa volk op de been te brengen, haalt de organisatie alles uit de kast. “We voorzien extra activiteiten voor de allerjongsten, in de vorm van eendjesvissen en een springkasteel. We hopen zo ook wat jongere gezinnen op de been te brengen. Het evenement start dan ook al om 14 uur,” vervolgt medeorganisator Gianni Samyn.

Om de innerlijke mens te versterken, én het wat oudere publiek aan te trekken, worden doorheen de ganse namiddag cocktails, goudgele pretcilinders en braadworsten geserveerd. Dat allemaal met in de achtergrond zomerse plaatjes. Vanaf 19.30 uur tot 1 uur ‘s nachts nemen de DJ’s het over. Het jonge DJ-trio ‘Vegetarisch Alternatief’ mag de spits afbijten en wordt nadien afgelost door de Gullegemse DJ Jellow en DJ Desire.