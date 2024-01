Legobeurs Brick Tricks maakt zich op voor 15e editie en blijft bewust kleinschalig: “We willen enkel eigen creaties”

Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari organiseren Veronique Tack, Kürt Dhaene en Suzy De Costere voor de 15e maal de legobeurs Brick Tricks in de Tieltse freinetschool Het Reuzenhuis. De nadruk ligt niet op het verkopen, maar op het tonen van eigen creaties.

“De beurs is 16 jaar geleden ontstaan op vraag van de school zelf, die destijds enkele workshops voor de kinderen rond Lego gaf en hier een beurs wou aan koppelen en aan mijn overleden man Peter vroeg dit in te richten”, begint Veronique haar verhaal.

“Inmiddels zijn we al aan de 15e editie toe (door corona werd één jaar niet georganiseerd, red.) en zijn we uitgegroeid tot een klassieker, met standhouders uit binnen- en buitenland. Net zoals bij de vorige edities doen we dit niet voor eigen gewin, want alle inkomsten gaan naar de school. Het is ook een bewuste keuze om de beurs in de centrale zaal van de school te blijven organiseren, met wie de samenwerking overigens optimaal is. We krijgen carte blanche en het vertrouwen is groot.”

Bewust kleinschalig

“De reden waarom we dit willen blijven organiseren in de school is niet alleen de school als goede doel, maar ook het feit dat we het bewust kleinschalig willen houden”, gaat Kürt verder. “We willen op de beurs geen mensen die een kant en klaar Lego bouwpakket hebben gemaakt. Maar wel creatievelingen die het resultaat van hun vele uren van werken en bouwen aan de bezoekers komen tonen, elk naar eigen vermogen en kunnen. Op die manier behouden we de familiale sfeer, waarbij de exposanten inspiratie bij elkaar opdoen en iedereen met iedereen praat. Om die reden willen we er ook geen verkoopbeurs van maken.”

“We hebben opnieuw weer een dertigtal standhouders, waaronder ook nu weer een aantal nieuwkomers. Wanneer we naar een grotere zaal zouden uitwijken, zouden we uiteraard meer bezoekers kunnen hebben. Maar dan zou het commerciële karakter groter kunnen worden, en dit ten koste van het creatieve. Het wordt ook nu weer een verrassing wat er te zien zal zijn, maar we kunnen al meegeven dat we zelf een stad met een mijnsite, compleet met een terril, zullen tonen en waar een trein doorheen zal rijden.”