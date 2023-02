LEGENDS of ROCK Tribute Festival XL in Oostende pakt uit met absolute topaffiche: onder andere AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Tina Turner en Bon Jovi zijn van de partij

Op zaterdag 8 april vindt in ACEG Wellington Hippodroom in Oostende een weergaloos LEGENDS of ROCK Tribute Festival XL plaats. De LEGENDS of ROCK Tribute Festivals onderscheiden zich vanwege hun unieke karakter. “Iedere locatie verandert binnen no-time in een bruisende Rock tempel, compleet met spectaculaire lichtshows en vele special effects. De food area, merchandise stands en ruime zit- en staanplaatsen maken dit festival helemaal af. Als klap op de vuurpijl tillen de beste internationale tributebands het festival naar een ongekend hoog niveau en zorgen voor dé ultieme Rock Festival beleving”, aldus de organisatie.

“De LEGENDS of ROCK Tribute Tour is in het leven geroepen om de beste internationale tributebands een professioneel podium te bieden waarop hun dynamische shows optimaal tot hun recht komen. Deze No.1 tributebands storten op indrukwekkend authentieke wijze alle grote hits en de beste albumsongs van hun muzikale helden over het publiek uit”, klinkt het nog.

ACEG Wellington Hippodroom, Koningin Astridlaan 10 in Oostende, opent haar deuren om 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur.

Tickets

Tickets zijn te verkrijgen via www.legendsofrocktributetour.com en via www.FNACtickets.be. In voorverkoop kost een ticket 25 euro. Vanaf tien personen kan je ook een groepsticket kopen, dan betaal 22,50 euro per ticket. Wie liever de dag zelf aan de kassa een ticket koopt, betaalt hiervoor 30 euro. Tickets zijn te verkrijgen bij ACEG Wellington Hippodroom, Toerisme Oostende VZW en alle FNAC-winkels.