Legendarische editie Kamping Kitsch klokt af op 25 500 bezoekers

De opvallende attributen, de fluoroze kostuums en de valse snorren. Ze mogen weer de kast in tot volgend jaar. Zaterdagavond om middernacht viel doek over Kamping Kitsch Club, het grootste verkleedfestival van de Benelux. Met 25.500 gekke feestvierders verkocht het festival probleemloos uit.

Het meest foute feest van het jaar kreeg 25.500 feestvierders verzameld. Daarmee was het uitverkocht, want het terrein was tot de verste uithoek benut. Het festival had er begin deze week al eens vijfhonderd tickets bijgekregen.

Wie niet verkleed was, kwam niet binnen. Het thema dit jaar was kunnen zijn waarin je goeste in et! Of voor de niet West-Vlamingen: gewoon jezelf kunnen zijn. Ook de Nederlanders die helemaal naar het Zuiden van het land waren afgezakt. Stephanie en Christophe zorgen voor een eerste stunt. Zij wilden namelijk liever in het bijzijn van een paar duizend uitzinnige festivalgangers hun jawoord geven dan met de vrienden van hun ouders.

De elfde editie van het festival verzamelde net geen honderd artiesten, verdeeld over negen (!) podia. Ilsen & Verhust, Sergio, Mark with a K, Yves Deruyter en Average Rob brachten de weide op hetere temperaturen dan de schappelijke 25 graden die de weergoden in petto hadden.