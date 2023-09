Leffingeleuren staat voor 46ste editie met betalend en gratis gedeelte: “Enkel nog dagtickets over!”

Komend weekend vormt de dorpskern van Leffinge, bij Middelkerke, opnieuw het decor voor drie dagen Leffingeleuren. De weekendtickets zijn ondertussen allemaal de deur uit, wat toont dat één van de oudste festivals in de regio nog steeds heel populair is.

De eerste editie van Leffingeleuren vond plaats in 1977. Tijdens de beginjaren was het vooral folk, jazz en blues die er de klok sloeg. Later kwam daar ook pop, rock en reggae bij. Vanaf midden jaren ’90 groeide ook de aandacht voor hiphop en dance. Dat zorgt ervoor dat anno 2023 een breed spectrum aan muziek aan bod komt. Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 is Leffingeleuren al aan de 46ste editie toe.

Duyster Live

“Het terrein maakt deel uit van de festivalbeleving en elk jaar zorgen we ervoor dat er wat verandert”, zegt organisator Lode Pauwels. “Zo hebben de dj-booth en de vroegere concerttent ‘Kapel’ een grondige facelift gekregen. Zo grondig dat we met ‘Apollo’ een nieuwe naam hebben verzonnen.” De concerttent is het tweede podium, na Zaal De Zwerver. Het derde podium is dan Café De Zwerver zelf. Op zaterdag is er nog een vierde podium in de kerk met Duyster Live, met de makers van het gelijknamige radioprogramma: Ayco Duyster en Eppo Janssen.

“Het gebied rond de kerk vormen we dan weer om tot een groot gratis volksfeest”, vervolgt Pauwels. “Er is een vernieuwde dj-booth, acht foodtrucks, leuke bars, een klein podium ‘Buskerstage’ met gratis concerten, een groot aanbod aan randactiviteiten en er is ook kinderanimatie voorzien.”

Nog dagtickets

De betalende optredens – met lokale en ook internationale bands – gaan door in zaal De Zwerver of in de concerttent. “Alle weekendtickets zijn ondertussen uitverkocht. Maar er zijn wel nog dagtickets beschikbaar. Ook overnachten op onze camping is een mogelijkheid”, besluit Pauwels.