Leffingeleuren lost laatste namen voor 46ste editie

De organisatie van het Vlaamse festival Leffingeleuren heeft nieuwe namen aangekondigd voor de aankomende editie. Met de komst van Alain Johannes, Rendez-vous, Scalping en nog twaalf jonge Belgische artiesten is de affiche zo goed als rond.

De nieuwe namen zijn: Alain Johannes, Rendez-vous, Henge, Echt!, Scalping, Kosmo Sound, Fake Indians, Echo Beatty, Sergeant, Brorlab, Mojo and the Kitchen Brothers, Lepopski, The Nealions, Gameboyz II Men, Teddy Picker, Aroh en Cookies & Tyler.

Leffingeleuren is een driedaags ontdekkingsfestival. Ze houden er daarom van om bands te programmeren die niet overal te zien zijn.

Van vrijdag 15 september tot en met zondag 17 september vindt het festival weer plaats in Leffinge, bij Middelkerke.