Leffingeleuren is klaar om 12.000 festivalgangers te ontvangen: “We zijn een ontdekkingsfestival”

Leffinge zet zich schrap om zowat 12.000 festivalgangers te ontvangen op 15, 16 en 17 september. Knap hoe het muziekfestival zich ook tijdens de 46ste editie weer op de kaart weet te zetten. Artistiek leider Lode Pauwels van organisator vzw de Zwerver geeft alvast enkele goeie redenen om af te komen.

Om te beginnen: het festivalterrein zal er net iets anders uitzien. “We blijven inzetten op een aangename festivalervaring. En dat doen we door onze decors en festivalterrein te vernieuwen. Onze concerttent ‘de Kapel’, naast muziekclub de Zwerver ons tweede hoofdpodium, wordt vervangen door een nieuw concept: Apollo. Samen met architect Jehan Goethals, kunstenaar Joachim Mares, creatievelingen Jasper Vanneessen, Stephaan Proot en Antoon Proot, Stefan Brissinck en Dominique Rinchard staken we de koppen samen om te landen bij een soort van tempel.”

“Apollo zal een veelkleurige zaal worden met Bollywood- en Florida-stijlen. Waarom we de Kapel vervangen? Wel, dat vroegere concept kwam er in de tijd dat we de dorpskerk van Leffinge niet mochten gebruiken voor optredens. Dat is al enkele jaren wel het geval. Maar je moet ook gewoonweg durven te vernieuwen om je festival fris te houden. Ook de dj-booth, die al drie jaar werd gebruikt, hebben we in eenzelfde Apollo-thema gestoken. (knipoog) We hebben bewust nog geen enkel beeld of digitale render van de nieuwe zaal gelost. De decorstukken werden trouwens gemaakt door enkele lokale stielmannen in een schuur nabij het dorpscentrum. En zo blijven we vernieuwen: de bar staat anders opgesteld waardoor er meer ruimte is bij het Busker-podium. Dit alles moet de service, doorstroming en beleving zo aangenaam mogelijk maken.”

Rustpunt

Opnieuw van de partij: het liveradioprogramma Duyster Live met presentatoren Ayco Duyster en Eppo Janssen. Zij palmen al voor de vierde keer de kerk van Leffinge in. “Het is gewoonweg een geslaagde formule, zowel voor ons als voor de presentatoren. Te midden van alle gezellige drukte buiten – spelende kinderen, lachen en dansen, foodtrucks, de dj-sets, randanimatie en de Busker-stage – vormen Duyster Live en de kerk een bijzonder rustpunt. Als je het nog nooit eerder hebt bezocht, valt het moeilijk uit te leggen: je stapt een schijnbaar andere, serene wereld binnen. Hier hoor – én beleef – je niet de ronkende en pompende festivalmuziek, maar dat is net wat wij zoeken.” Tijdens Duyster Live treden Rozi Plain, King Hannah en Runnner & Aure op in de kerk.

The Hickey Underworld

“Leffingeleuren heeft ook een abonnement op comebacks. Na de passage van Millionaire vorig jaar – eigenlijk door de eerdere coronacrisis naar het festivalweekend verplaatst, soit – komt The Hickey Underworld na zeven jaar opnieuw samen. “In 2019 brachten we Tomàn, nóg een Belgische rockband, opnieuw samen speciaal voor Duyster Live. Zij hadden toen al tien jaar niet meer samen opgetreden. Nu, The Hickey Underworld stond deze zomer ook op andere festivals, maar het is bijzonder fijn dat ze ook voor Leffingeleuren kiezen. Of ook Dirk, bijvoorbeeld. Tien jaar geleden een nobel onbekend bandje uit Tielt en op zijn eerste optreden, in onze zaal, won het meteen Verse Vis. Nu sluiten ze de concertzaal af. We willen er niet mee stoefen, maar bands komen graag naar ons – zowel naar muziekclub de Zwerver als Leffingeleuren. De meeste groepen en artiesten, hun bookingagents en managers houden een goed gevoel over aan onze contacten. Dat komt door de persoonlijke aanpak: de backstagebar die vaak door dezelfde sympathieke mensen wordt bemand, de stagehands en technici die al jaren meedraaien, vriendelijk en behulpzaam zijn, en simpelweg de goeie ontvangst. Kijk, enkele weken geleden hadden we Bazart te gast, die in de Zwerver een try-out deed voor zijn show op Pukkelpop. En plein public zei frontman Mathieu Terryn dat ze niet vergeten waren dat ze járen geleden, toen ze nog een volstrekt onbekende groep waren, hun kans hadden gekregen in ons aanpalende café. Zo bouw je samen toch iets moois op.”

Vrijwilligers

Leffingeleuren heeft meer dan vijftig artiesten op de affiche staan. Om alles in goeie banen te leiden, breekt Lode Pauwels tot slot een lans voor de inzet van de 350 vrijwilligers. “Zonder hen, geen festival. Ze zijn van goudwaarde en vormen de ziel van je organisatie. Dat moet onderstreept worden.” De combitickets zijn intussen al de deur uit, voor de zaterdag zijn bijna alle kaarten weg.

“We brengen héél veel nieuwe, onbekende artiesten en blijven het ontdekkingsfestival bij uitstek. Bewust. Wel verrassend: we verkochten tijdens de ‘early bird’-periode zelfs meer tickets dan vorig jaar zonder ook maar één artiestennaam te hebben gelost. Mensen zijn onze formule dus stilaan gewoon. We merken een mooie spreiding op van bezoekers uit België, Nederland en Frankrijk. 2019 en 2022 waren mooie edities, en voor 2023 ziet het er alvast goed uit.”

Info: www.leffingeleurenfestival.be.