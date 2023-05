Leerlingen van MIA Brugge en OKAN vinden elkaar in kunstproject: “Weinig verschillen tussen ons”

Op Studio+, een van de zolders van het Gruuthusemuseum, loopt momenteel een tentoonstelling met creaties die leerlingen van het zevende jaar van MIA Brugge samen met leerlingen van de OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) van TIHF De Marikolen maakten.

“Op 14 maart organiseerde het LAB verschillende workshops met negen verschillende kunstenaars. OKAN-leerlingen maakten toen samen met hun buddyklas uit MIA Brugge een kunstwerk rond ‘verbinding’. In de namiddag organiseerden we een festival waarbij we op een ontspannen manier ‘connectie’ tussen de verschillende leerlingen creëerden”, vertelt Charlotte Delacourt, leerkracht maatschappelijke vorming bij MIA Brugge, die het project samen met godsdienstlerares Sofie Grymonprez van TIHF coördineerde.

Op de tentoonstelling in het Gruuthusemuseum is er onder andere een kortfilm te zien waarin OKAN-leerlingen en die van de buddyklas dezelfde vragen beantwoorden, zoals: Wat betekent liefde voor jou? Waar zie je jezelf staan binnen tien jaar? Wat is ontspanning voor jou? Daaruit blijkt dat er vrijwel geen verschillen zijn en dat iedereen op dezelfde manier in het leven staat.

Voorts hangen er mooie portretfoto’s van de hand van MIA-leerlingen Lotte Mus en Amber Gijs. Een andere blikvanger zijn een vijftiental kleine witte sculpturen, die menselijke figuren voorstellen en uitgevoerd zijn in gips. Niet op zichzelf staand, maar zoals het thema vereist aan elkaar vastgeknoopt met een rode draad.

Liefdesbord

Er is ook nog een groot liefdesbord, waarop de OKAN-leerlingen een boodschap konden achterlaten. “Communicatie, onder andere tussen nieuwkomers en mensen die hier verblijven, is heel belangrijk. Ik hoop dat het project een vervolg krijgt, en misschien is ook een uitbreiding naar andere scholen mogelijk”, aldus schepen voor Cultuur Nico Blontrock.

De expositie is nog tot en met 29 mei te zien in het Gruuthusemuseum, Dijver 17. Gesloten op maandag, behalve op Pinstermaandag, dan is het Gruuthusemuseum uitzonderlijk de hele dag open. Het museum is gratis toegankelijk voor inwoners van Brugge. (CGRA)