Lauwe klaar voor spetterend Schippersweekend met Merol, Yves Deruyter en Spinvis op de affiche

Lauwe zet zich schrap voor een stevig weekend. Op 8, 9 en 10 september wordt Hoeve Delaere heel even het muzikale epicentrum van Vlaanderen want dan opent het Schippersweekend opnieuw de deuren. Een heus leger aan vrijwilligers zorgt ondertussen al 38 edities lang voor dit festival, dat ook nu weer op een mooie affiche kan rekenen.

Wat ooit begon als enkele muzikanten op een geïmproviseerd podium, bestaande uit enkele bierbakken en een houten plank, groeide de afgelopen decennia uit tot een festival dat als voorbeeld kan dienen. Het Schippersweekend is een regelrechte incontournable geworden voor wie houdt van een muzikale extase, aanwezigheid bijna verplicht voor wie zichzelf een echte Lauwenaar noemt. “De beste editie ooit”, klonk het nagenoeg in koor nadat editie 2022 de deuren sloot. “Een uitdaging om het beter te doen”, begreep de organisatie voor het jaar 2023.

3000 bezoekers per dag?

“Zullen we ooit een megafestival worden met tienduizenden bezoekers per dag? Neen en dat is ook niet echt onze bedoeling”, lacht voorzitter van de werkgroep Jaron Dewitte. “Het Schippersweekend kon groeien tot wat het is vandaag. Niet alleen door de voortdurende inzet van de vrijwilligers, maar ook vanwege het familiale karakter. Dat is dit jaar ook niet anders want de traditionele zaken zoals de beenhesp op zondag, de foodcorner en het petanquetornooi zijn er nog steeds. Zowel jong als oud vindt het hier leuk vertoeven en dat gaan we ook zo houden. Dat wil daarom niet zeggen dat we niet tevreden zijn met de ticketverkoop. 3000 bezoekers per dag? Aan de hand van de voorverkoop ziet het er mogelijk uit.”

Mooie namen

Toch blijft het vooral jaar na jaar uitkijken naar de line-up en ook in 2023 stelt die niet teleur. Met lokale, nationale en internationale namen zoals Merol, Omar Souleyman, Yves Deruyter, Nonkel Herwig, Ploatn & Moatn en Spinvis maakt de organisatie duidelijk dat ze meer dan ooit hun plaats op de festivalkalender verdienen.