Laureaten van Groen- en Bebloemingsactie Zwevegem in de bloemetjes

De gemeente Zwevegem huldigde de laureaten van de Groen- en Bebloemingsactie. Er waren dit jaar zo’n 500 deelnemers. Verder kregen we te horen dat de gemeentelijke groendienst maar liefst 66.000 bloembollen plant voor een fleurig voorjaar.

De huldiging had plaats in de Sint-Amanduskerk. Anny Haerinck, voorzitter van het Groen- en Bebloemingscomite, trapte meteen een open deur in. “De zomer van 2023 was helemaal anders dan die van de voorbije jaren. Het werd eerder een wisselvallige, zeg maar Belgische zomer. Toch staken jullie massaal en met passie en toewijding de handen uit de mouwen.”

In het juryverslag lezen we dat bloemenweides het altijd moeilijk zullen hebben, omdat het niet makkelijk is ze te beheren. “Velen hebben moeite om een verwelkte bloem te zien staan. Toch is het essentieel om die ook te koesteren, zodat het zaad kan ontwikkelen voor de editie van volgend jaar. Dus neen, je krijgt geen minpunten als de verwelkte bloemen in een bloemperk ontwikkelen tot zaaddozen”, aldus Anny Haerinck.

Van vader op zoon

Naast het graag doen speelt de kennis ook een grote rol. “Wat vroeger van vader op zoon werd doorgegeven, komt nu vaak via het internet. Niets mis mee natuurlijk, zolang men maar door de bomen het bos kan zien. De kunst is om elke plant volgens zijn behoefte, voldoende maar ook niet te veel voedsel te geven. Een tip van de jury is om droogtegevoelige planten te mengen met andere. Die planten noemen we dan indicatorplanten. Als die het moeilijk krijgen, moet je de kraan opendraaien voor al de rest.”

“Jullie hobby en jullie inspanningen dragen bij tot de uitstraling van onze unieke gemeente” -Burgemeester Doutreluingne

Burgemeester Doutreluingne (TB) kwam het groenbeleid van de gemeente toelichten. “Sinds de invoering van het reglement op geveltuintjes in februari van vorig jaar, zijn er al 41 aangelegd. Ook de actie van de gratis klimaatbomen met Open Bedrijvendag, was een succes. Niet minder dan 1.547 bomen werden besteld en zullen begin volgend jaar uitgeleverd worden in samenwerking met de mensen van De Poerderie. Verder gaan we verder met subsidie voor ontharding, de actie met het gratis bloemenzaad dat we jaarlijks uitdelen, enzovoort…”

Bloembollen

De gemeentelijke groendienst plant in deze periode niet minder dan 66.000 bloembollen die voor vroege bloemenpracht zullen zorgen en tegelijk de bijen van voedsel voorzien. De burgemeester besloot met alle deelnemers te danken. “Jullie hobby en jullie inspanningen dragen bij tot de uitstraling van onze unieke gemeente. Als gemeentebestuur zijn wij daar blij mee en wij zijn jullie daar ook dankbaar voor.”

Laureaten

Niet minder dan 500 gezinnen namen aan de bebloemingsactie deel en in totaal diende de jury 651 locaties te bezoeken. Van die 651 locaties waren er maar 43 die een ‘onvoldoende’ kregen. 20 deelnemers kregen ‘uitmuntend’ achter hun naam en 248 werden er ‘zeer goed’ bevonden.

In de categorie ‘Kleine Voortuin’ waren de ere-geklasseerden Gerard Amelynck, Christine Coopman en Linda Herman. Bij de ‘Grote Voortuinen’ gingen de prijzen naar Ghislain Ameye, Alain Renard, Rosanne Decuypere, Louis Desrumeaux, Paul Debeurme en Denis Remmerie.

Acht winnaars waren er in de categorie ‘Gevelbebloeming’. Het zijn Christine Coopman, Alain Renard, Ghislain Ameye, Gerard Amelynck, Piet Ovaere, Rosanne Decuypere, Georgette Cottenier en Isabelle Degezelle.

Christine Defossez kon de jury dan weer bekoren met haar hoevebebloeming en ze werd ook laureaat in de categorie erfbebloeming.

Er was ook een prijs voor de best bebloemde winkel of bedrijf, en deze ging naar Pizza Garden op de hoek van de Bekaertstraat met de Harelbeekstraat. In de categorie ‘kapelbebloeming’ was er geen laureaat. Alle deelnemers kregen naast hun prijs ook nog een mooie kerstroos. De avond werd afgesloten met een grote tombola met enkele tientallen prijzen.