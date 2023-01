Laura Lynn komt terug naar Rhodesgoed

Op woensdag 16 februari 2021 trad Laura Lynn uit Ardooie voor de allereerste keer op in Brasserie Rhodesgoed in Izegem. De zaakvoerders Wim Degezelle en Hilde Donck waren zo tevreden over dat optreden vol ambiance dat ze dan al een nieuwe datum vastlegden.

Op woensdag 1 februari staat Laura Lynn er opnieuw. Na het diner zal ze rond 22 uur aan haar optreden beginnen. Prijs: 58 euro, inclusief diner en show. Nog andere winteractiviteiten zijn: woensdag 25 januari, Jettie Pallettie (68 euro) – dinsdag 7 maart, Willy Sommers (75 euro) – woensdag 8 maart, Willy Sommers (uitverkocht) – woensdag 15 maart, De Romeo’s (75 euro). Info en reservaties via welkom@rhodesgoed.be – www.rhodesgoed.be. (Patrick D./foto FODI)