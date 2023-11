Laudati Si en Zilverbergkoor brengen samen kerstconcert in Roeselare: “Viering 150 jaar O.L.V.-parochie”

Twee koren en de Onze-Lieve-Vrouweparochie slaan de handen in elkaar en bereiden een kerstconcert voor om de verjaardag van de parochie te vieren. Laudato Si en het Zilverbergkoor brengen in ‘O Holy Night’ op zaterdag 23 december een mix van populaire kerstliederen.

De voorzitters van Laudato Si van de Onze-Lieve-Vrouweparochie en het Zilverbergkoor uit Rumbeke kijken uit naar dit concert.

“We zullen met z’n 75 op het podium staan”, vertellen Ludo Bagein van het Zilverbergkoor en Luk Anseeuw van Laudato Si. “Vorig jaar hadden we al een vruchtbare samenwerking met een concert rond filmmuziek. Dit concert met de twee koren komt misschien wat snel na het vorige want we staan natuurlijk wel wat op onze zelfstandigheid. Het feit dat we dezelfde dirigent hebben, maakte de keuze wel wat makkelijker. Op die manier kunnen we het publiek net iets meer bieden. Een groter koor zorgt natuurlijk voor een betere hoorbaarheid. De entourage kan uitgebreid worden en we kunnen een uitgebreidere affiche aanbieden. Dit keer zingen we samen 22 nummers.

“Onze gezamenlijke dirigent Kristof Desmet is de perfecte persoon om zo’n kerstconcert samen te stellen. Hij dirigeert niet alleen maar componeert en bewerkt ook stukken in functie van wat het koor aankan maar ook in functie van de muzikale omkadering.”

“Zo worden we dit keer begeleid door Brecht Degryse op de piano en zijn echtgenote, de sopraan Kaatje Chiers. Verder kunnen we rekenen op Tom Hoornaert aan het orgel, de violiste Ellen Vanneste, trompettist Lore Vandendriessche, klarinettist Johan Vandevelde en fluitist Lore Desmet. Ook het publiek mag actief meedoen. Op het programma staan zeer bekende kerstliederen die iedereen zal kunnen meezingen.”

ook samen in de spil

“Dit kerstconcert is er eigenlijk gekomen op vraag van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouweparochie dat een belangrijke verjaardag viert. De parochie bestaat dit jaar 150 jaar”, legt Peter De Poorter van de Onze-Lieve-Vrouweparochie uit. “De kerk werd ingehuldigd in september 1873. De bouw ervan was reeds in 1865 aangevangen. Het was een project waarover in die tijd in Roeselare druk werd gediscussieerd. Een kerk op Krottegem, het armste deel van de stad? Was dat nu echt nodig? Op dat moment werd net ook de Sint-Amandskerk gebouwd in het rijkere deel van Roeselare maar de onze was net iets eerder klaar en is nog altijd in gebruik”, lacht Peter De Poorter.

“Het hele jaar hebben we al tal van activiteiten georganiseerd om de verjaardag te vieren. Zo was er een feestelijk ontbijt en waren er diverse orgelconcerten. Op 15 augustus vierden we het naamfeest van de parochie en op 10 september kwam de bisschop naar Krottegem voor een jubileummis. Het kerstconcert op 23 december moet het hoogtepunt worden.”

“Onze twee koren staan trouwens op 17 december ook nog eens op het podium van De Spil”, vult Luk Anseeuw aan. Dan zingen we in De Spil het voorprogramma van het elfde kerstconcert van de Koninklijke Gilde der Erepoorters. Dat deden we al eens eerder en dit keer warmen we het publiek op voor het optreden van Sandra Kim, Garry Hagger en Udo.”

Kaarten voor het kerstconcert op zaterdag 23 december om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Ze zijn te koop bij de koorleden of via Ludo.bagein@skynet.be of guido.rommel@skynet.be.

(BC)