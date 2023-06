Last Post bestaat op zondag 2 juli 95 jaar: “32.915de keer dat we plechtigheid organiseren”

Zondag 2 juli bestaat de Last Post 95 jaar en dus nodigt de Last Post Association naar jaarlijkse gewoonte de leden uit om te Last Post om klokslag 20 uur bij te wonen.

Op maandag 2 juli 1928 werd om 20.30 uur de allereerste Last Post georganiseerd onder de Menenpoort. Politiecommissaris en eerste voorzitter Pierre Vandenbraambussche had rond zich een aantal Ieperlingen verzameld die voortaan elke avond een korte hulde zouden brengen aan de geallieerde soldaten die gesneuveld waren tijdens de Eerste Wereldoorlog.

32.915de keer

95 jaar later wordt deze dagelijkse plechtigheid nog steeds georganiseerd. Op zondag 2 juli zal de Last Post voor de 32.915ste keer doorgaan. “We zullen hen blijven herdenken”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “We nodigen op deze verjaardag alle leden uit om 20 uur. Deze Last Post is steeds iets specialer dan anders. Het geldt ook als een aanloop naar 2 juli 2028, dan bestaat de Last Post 100 jaar. Wie een krans wil neerleggen, kan dit vooraf melden via onze site.”