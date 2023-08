Las Vegas ligt heel even in Gullegem: ‘Buurtfeest’ Kwadestraat verrast weer met uniek decor

Kwinkslagen en knipogen te over in de Kwadestraat in Gullegem, dus is het elk jaar uitkijken naar het buurtfeest eind augustus. Nu ja, buurtfeest. Intussen is het uitgegroeid tot een evenement waar 1.000 bezoekers op afkomen. Dit weekend kunnen ze zich in Las Vegas wanen dankzij een opmerkelijk decor.

Het bekende ‘Welcome to Fabulous Las Vegas-sign’? Check. De wereldberoemde Bellagiofontein? Check. Een spierwitte trouwkapel waar je de huwelijksgeloften kan laten hernieuwen door een ‘priester’ of Elvis? Triple check. En toch zitten we niet in de gokhoofdstad van de wereld, wel in de ‘street that never sleeps’.

De Kwadestraat wordt een weekend lang Mad Vegas tijdens het gekste buurtfeest van Vlaanderen. Ooit begonnen als een drinkgelag voor de bewoners van de Gullegemse straat en intussen uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen gratis evenement waar een duizendtal bezoekers op afkomen. Voor die bezoekers is het telkens reikhalzend uitkijken wat de organisatoren nu weer uit hun hoed toverden.

Wedding chapel

Een replica van the Strip dus. Met opmerkelijke details. Een neonbord voor een motel en zelfs de jaarlijks terugkerende koe die dit jaar Lady Liberty nabootst. Maar de blikvanger is wel de wedding chapel. “Eigenlijk een tuinhuis dat we op de kop tikten en waar we wat verbouwingswerken aan uitvoerden”, lacht medeorganisator Stijn Cuvelier.

Wel eentje die duchtig dienst zal doen. “Je kan er je trouwgeloften hernieuwen of nieuwe koppeltjes kunnen er officieus hun eeuwige trouw beloven. We hebben onze eigen priester Roel Ette en we haalden Elvis terug uit het dodenrijk. Meer nog, zelfs schepen van Burgerlijke stand Kevin Defieuw doet zijn duit in het zakje.”

Achtste editie

Het is intussen de achtste editie, maar weer proberen ze de vorige te overtreffen. “Het thema hadden we snel gevonden en is ook heel dankbaar voor het decor”, aldus Stijn. “We keren nu ook terug naar ons oude terrein. Iets groter, maar we houden het wel gezellig.”

Die gezelligheid wordt mee verzorgd door heel wat aangepaste animatie. Casinospelen, uiteraard, maar er is meer. “Zo is er een rodeostier en acrobatisch paaldansen, maar we zorgen ook voor enkele verrassingen”, somt Stijn op. “Daarnaast waren er optredens van the Ed Sullivan Quartet op vrijdag en zaterdag verzorgt onder meer de eenmansband Big Horse de ambiance.”