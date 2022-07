Lara Rosseel opent de Zomervariaties in Veurne

Donderdagavond 14 juli kon je in de Zomerarena in Veurne een lokaal toptalent aan het werk zien. Lara Rosseel bracht samen met haar vier collega’s jazz van het hoogste niveau. Dit concert maakte deel uit van de zomervariaties.

Lara Rosseel is geboren in Veurne en groeide op in een muzikale omgeving. Ze leerde contrabas, klassieke gitaar, cello en recent viool spelen. Ze studeerde aan het Lemmensinstituut en trok naar Göteborg om een meester te worden op de contrabas. Ze neemt al enkele jaren een belangrijke plaats in in de hedendaagse Belgische jazzscène en maakt deel uit van onder meer de Chris Joris Band, Pierre Van Dormael Quartet, Naima Joris Band, Room 13 Orchestra, Helder, Old Salt en Barnill Brothers.

De Lara Rosseel Band richtte Lara enkele jaren geleden op en publiceerde in 2020 haar debuutalbum De Grote Vrouw. Begin dit jaar verscheen met Hert het tweede album, waarbij ze folk, jazz, kamer-, pop- en elektronische muziek bijeen brengt.

Donderdagavond 14 juli trad ze op in de REDDY Keukens Arena aan Furnevent in Veurne en kreeg het publiek de unieke kans om het werk van dit Veurnse toptalent van dichtbij te beleven. De Gentse jazzband Streisand verzorgde vanaf 19.30 uur het voorprogramma.

Zomervariaties maakt vier zomerse afspraken. In augustus komen ook Wanthanee (8 augustus) en Olivia Trappeniers (16 augustus) en High Hi (25 augustus) naar de arena. Meer informatie en tickets vind je via www.zomervariaties.be.

(JT)