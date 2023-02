Langemark-Poelkapelle viert komende zomer 100 jaar Canadien en Guynemermonument: werken uitgesteld door festiviteiten

De gemeente Langemark-Poelkapelle organiseert in het weekend van 8 juli een groot evenement om de 100ste verjaardag van de inhuldiging van het Guynemermonument en het Canadees monument te vieren en krijgt daarvoor 92.000 euro subsidies. De festiviteiten zijn ook de reden waarom de werken aan de rotonde in Poelkapelle uitgesteld worden tot augustus.

8 juli 1923 was een bijzondere dag voor Langemark-Poelkapelle, want dan werden meteen twee iconische oorlogsmonumenten ingehuldigd. “Die inhuldigingen van The Canadian Memorial en het Guynemermonument vonden toevallig plaats op dezelfde dag in 1923”, zegt schepen van Feestelijkheden Laurent Hoornaert (#Tope8920). “De ene inhuldiging vond plaats om 11 uur ’s morgens, de andere om 15 uur in de namiddag. Precies honderd jaar later willen we deze bijzondere monumenten nog eens in de kijker zetten.”

Ondertussen konden de diensten al de nodige subsidies losweken. “Via Westtoer was er een oproep om projecten in te dienen die kaderen binnen een relance van het internationale toerisme in de Westhoek”, vervolgt Laurent Hoornaert.

“Er zijn een aantal projecten in de Westhoek goedgekeurd. In Langemark-Poelkapelle hebben we er ook twee goedgekeurd gekregen. Eén daarvan is het weekend rond de viering van honderd jaar Canadian Memorial en Guynemermonument. Het tweede project vindt plaats in 2024 en zal onder andere bestaan uit theaterwandelingen.”

Via Westtoer haalde de gemeente 90.000 euro aan subsidies binnen om het weekend van 8 en 9 juli op te luisteren. Voor 2024 gaat het om 42.000 euro. “Daar kan je al het één en ander mee doen, maar we zullen er natuurlijk ook geld moeten in steken”, vervolgt Hoornaert.

Optredens

“Welke activiteiten we zullen organiseren, wordt nog volop besproken in de stuurgroep. In ieder geval willen we ook muziekoptredens verzorgen. Wie er komt, kan ik nog niet zeggen, maar het zal met gerenommeerde artiesten zijn. Iedereen zal het wel de moeite vinden. Het is een beetje zoals Rock Werchter: we kunnen maar de namen lossen wanneer we het 100 procent zeker zijn.”

Het evenement moet Langemark-Poelkapelle nog eens op de kaart zetten, vooral voor een internationaal publiek. “In eerste instantie voor de Canadezen, want voor hen is The Brooding Soldier een heel belangrijk monument”, gaat Laurent Hoornaert verder.

“Uiteraard zal er zeker ook interesse zijn van de klassieke Britse toeristen. Anderzijds hebben we met het Guynemermonument een bekend monument dat de Fransen moet aantrekken. Guynemer is nog altijd een naam als een klok in Frankrijk. Het is immers de bedoeling van de subsidielijn dat minstens 20 procent van de aanwezigen uit het buitenland komt en we denken dat we dit daarmee gaan halen.”

Even leek het erop dat de werken aan het fietspad in de Brugseweg tussen Sint-Juliaan en Poelkapelle roet in het eten zouden gooien. Doordat er tientallen bomen moesten gerooid worden, liepen de werken immers vertraging op en het was de bedoeling dat aansluitend het rondpunt in Poelkapelle zou aangepakt worden.

“Maar de werken aan de rotonde zijn inderdaad uitgesteld doordat die festiviteiten er zitten aan te komen. We hebben dat gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer en ze zijn daarin meegegaan, wat zeer goed is”, besluit schepen Hoornaert.