LandMarck organiseert belevingsweekend ‘LandMarck Leeft!’ om nieuw Kortrijks stadsdeel in de kijker te zetten

Op 24 en 25 juni vindt in Kortrijk ‘LandMarck Leeft!’ plaats. De voormalige Van Marcke-site kreeg een nieuw jasje en wordt nog steeds verder ontwikkeld. Daarvoor hechten de projectontwikkelaars veel belang aan creativiteit en innovatie. De site in de Weggevoerdenlaan 5 opent een weekend haar deuren voor het grote publiek, zodat Kortrijkzanen het nieuwe bruisende stadsdeel op hun eigen manier kunnen ontdekken.

De naam LandMarck is een verwijzing naar de jarenlange thuisbasis van het bedrijf Van Marcke. In 2019 verhuisden ze naar een nieuwe locatie en dat zorgde ervoor dat er zestien hectare grond vrijkwam. Van Marcke besloot om een creatieve en innovatieve invulling te zoeken voor de site. Samen met Creavast en Stad Kortrijk werken ze samen aan de creatie van een nieuw stadsdeel waar lokale ondernemers ook hun plaats krijgen.

Jong ondernemerschap

LandMarck stelt de oude panden tijdelijk beschikbaar voor jong talent die hun ondernemerschap vandaag al een een plaats willen geven. Al enkele ondernemers namen al hun intrek. Partishock verhuurt ateliers aan kunstenaars die nood hebben aan een ruimte. Afhankelijk van de noden van de kunstenaars, wordt een ruimte op maat voorzien. Ook DVG Club vult een creatief aspect van LandMarck aan de hand van optredens, stand-up comedy etc. Verderop zijn er zeven units van 300 vierkante meter op de vroegere laadkaders voor ondernemers die al wat verder zijn doorgegroeid.

“De tijdelijke invullingen waarmee op LandMarck wordt geëxperimenteerd, zijn de motor van de stadsvernieuwing die hier plaatsvindt. De komende jaren wordt deze site verder uitgebouwd tot een nieuw stadsdeel. De ambitie is niet meer en niet minder dan de stad van de toekomst bouwen”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.

LandMarck is van plan om hal per hal individueel aan te pakken en innovatief in te vullen, om uiteindelijk tot een bruisend geheel te komen. De grote hallen bieden ook veel mogelijkheden om evenementen te organiseren. Zo kon LandMarck eind april al het Zythos Bierfestival verwelkomen op hun site. Van 16 tot 21 maart 2024 zal ook het FTI Festival er neerstrijken. Kortrijk zal die week de West-Vlaamse hotspot zijn voor technologie en innovatie.

Belevingswandeling

Tijdens het openingsweekend zijn de deuren open tussen 14 uur en 20 uur. Via een belevingswandeling kunnen Kortrijkzanen de transformatie van de site bekijken van hal tot hal. Aan de hand van de gekleurde lijnen op de grond worden bezoekers de weg gewezen naar de verschillende zones. Zo is er bijvoorbeeld de kunsthal, waar momenteel al acht kunstenaars hun eigen ruimte hebben.

Ook kunnen kinderen en jongeren genieten van tal van gratis activiteiten, zoals een gekke fietsenpiste, een surfskate-initiatie van Soulgoodiez, graffiti en een zeepkistenrace. Om de eerste LandMarckervaring helemaal af te maken, zullen er ook verscheidene terrassen en foodtrucks aanwezig zijn. (SV)