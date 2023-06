Landelijke Gilde viert jubileum met lekkere Smoefelfietstocht

De Landelijke Gilde van Ichtegem is een plattelandsvereniging die tal van activiteiten organiseert voor de leden en hun gezin op het platteland. Voorzitter Johan Johan Demaegd is terecht fier op zijn afdeling, want die is dit jaar 125 jaar jong en dat wordt op zondag 2 juli uitbundig gevierd met een ‘Smoefelfietstocht’.

“Dit jaar bestaan we met onze gilde 125 jaar en willen dit niet zomaar laten voorbijgaan”, steekt voorzitter Demaegd van wal. “We zitten niet stil en pakken uit met tal van activiteiten zoals: karting, gezinsfietstocht, biljart en darts, barbecue samen met Ferm en KLJ, viering ‘vruchten der aarde’,…”

“Maar het 125-jarig bestaan moet iets speciaals worden en willen we uitbundig vieren op zondag 2 juli met de organisatie van een ‘Smoefelfietstocht’ op Ichtegems grondgebied over een afstand van zo’n 24 kilometer. Iedereen uit eigen gemeente en omstreken is van harte welkom.

Start en aankomst

De start en aankomst van deze Smoefelfietstocht is voorzien bij de Familie Rommel- Vansevant in de Zuidstraat 210 in Ichtegem. “De deelnemers kunnen starten vanaf 11 uur tot 12.30 uur. Beginnen doen we met een aperitief gevolgd door een garnaal- en kaaskroket en daarna biefstuk-friet”, vervolgt de voorzitter enthousiast. “Onderweg zijn er drie stopplaatsen: aan de sporthal voor een gezond stuk fruit, aan Huis Dekeyser om de dorst te lessen en aan De Lijsterbes waar de deelnemers een artisanaal ijsje kunnen smullen. Eindigen doen we met het dessert bij aankomst op het eindpunt.”

Deelnemen

Deelnemen aan dit Smoefelfietsfestijn kost 30 euro voor volwassen en 15 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of via overschrijving op rekening BE54 7385 1400 0897 met vermelding aantal volwassen en/of kinderen. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 juni. (EV)