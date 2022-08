Landelijke Gilde Roesbrugge-Haringe viert honderdste verjaardag: Drie dagen feest op het platteland

De Landelijke Gilde Roesbrugge-Haringe viert dit jaar haar 100-jarig bestaan, en dat doet ze tijdens een driedaagse, van vrijdag 9 september tot en met zondag 11 september. Met een themawandeling, een tractorrondrit, een openluchtmis, en een feestmaal voor iedereen.

“De Landelijke Gilde Roesbrugge-Haringe werd opgericht in 1922, als ‘Boerengilde’, een plaatselijke afdeling van de Boerenbond. Na vijftig jaar, in 1972, veranderde de naam nationaal van Boerengilde naar Landelijke Gilde”, vertelt Geert Dehaene, voorzitter van de Landelijke Gilde Roesbrugge-Haringe. “Vroeger was het de bedoeling om de plaatselijke landbouw te verenigen, en het is geëvolueerd naar een bredere plattelandsvereniging. Alle dorpsgenoten van het platteland kunnen nu lid zijn en het is de bedoeling om de landelijke werking te versterken. Onze gilde telt een 115-tal leden.”

Jaarprogramma

Op het jaarprogramma staan gewoonlijk de jaarlijkse boterkaarting, een winteractiviteit of een spreker, een wandeling met barbecue – die gratis is voor leden en hun partners – en een Sint-Elooiavond. Jaarlijks is er een smultocht in de vorm van een fietstocht met een vijftal stops om te eten en te drinken op plaatselijke boerderijen. Dat lokt zo’n 1.000 inschrijvingen en gebeurt in samenwerking met de collega’s van Beveren en Stavele. De zomerse fietstochten zijn er ook met enkele haltes bij regionale bedrijven of mooie plaatsjes. Het programma wordt tijdens het jaar aangevuld met enkele eenmalige activiteiten.

We willen de hele bevolking aanspreken

Het feestweekend start met een receptie op vrijdagavond voor de leden en genodigden.

“Op zaterdag organiseren we een themawandeling, met start tussen 14 uur en 16 uur, doorheen Roesbrugge en Haringe. Het is een wandeling van 5,4 kilometer. Onderweg kun je in de beide kerken een tentoonstelling over de geschiedenis van de twee dorpen bezichtigen. Dat gebeurt in samenwerking met Poperinge Verbeeldt. Enkele andere verenigingen animeren deze tocht. Er is onder andere een demonstratie van tai chi, een tentoonstelling van oude brandweerwagens, je kan je vaardigheden met pijl en boog uittesten bij de schuttersgilde, het Haringse feestcomité biedt je een jenever aan… Onderweg kan je de antwoorden vinden voor de op te lossen rebus. Rond de tent kan je nog enkele oude ambachten bekijken: van graan tot brood, van melk tot pannenkoeken, van hop tot bier…”

Deelnemen kost 5 euro, inclusief het hapje aan de tent. Om 19 uur volgt de prijsuitreiking van de rebus, en om 19.30 uur is er een optreden van ‘Retro Fun’.

Op dit archiefbeeld zien we de boerengilde die passeerde op de brug tijdens inhuldiging van de nieuwe vlag in 1926. (foto Poperinge Verbeeldt)

Op de Kruisanker

Zondag staan een tractorrondrit, een openluchtmis, een tractorwijding en een feestmaaltijd op het programma. Om 10.15 uur start de tractorrondrit voor zowel oldtimers als modernere tractoren. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en deelnemen kost 25 euro (feestmaal inbegrepen).

“Om 11 uur volgt de openluchtmis, opgedragen door Luc Deschodt, proost van de Landelijke Gilden gewest Poperinge en opgeluisterd door parochiale zangkoren van Roesbrugge en Haringe. Om 12 uur is er de tractorwijding. Het feestmaal – aperitief, kip met frietjes en een ijsje – begint om 12.30 uur.”

Deelnemen aan het feestmaal kost 25 euro (twee gewone consumpties inbegrepen) en vooraf inschrijven is noodzakelijk.

“Op het feestweekend is iedereen welkom. We proberen hier zo breed mogelijk de volledige plaatselijke bevolking aan te spreken en daarin ook de andere verenigingen te betrekken via het project ‘Dorp in de Kijker’. Met de wandeling op zaterdag proberen we de geest van de vroegere hoevedagen weer op te roepen. De feesttent zetten we neer op de ‘Kruisanker’, op de baan van Roesbrugge naar Haringe.”

Info: www.lgroesbruggeharinge.be