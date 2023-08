Landelijke Gilde Pervijze organiseert opnieuw een rommelmarkt

Na een geslaagde editie vorig jaar organiseert de Landelijke Gilde van Pervijze ook dit jaar opnieuw een rommelmarkt op kermiszondag 3 september. De staanplaatsen zijn gratis. Er kan ingeschreven worden via Marcel.Veryser@telenet.be of 0475 73 53 40 en via Gab.Verstraete@skynet.be of 0499 46 77 22. Aanschuiven kan vanaf 7 uur, dit vanaf de firma Maes in de Molenstraat 14A, waar er eenrichtingsverkeer geldt voor deze dag. Op het parcours is een frietstand aanwezig en de groep De Verzamelde Werken zorgt voor muziek van 12 tot 15 uur. Op de foto zien we Jean-Pierre De Weert, Mieke Timperman, Marcel Veryser, Jaklien Lortheeuw, Gaby Verstraete en Mieke Vandermeersch. (foto ACK)