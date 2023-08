Landelijke Gilde organiseert fietstocht ‘Toeren bij de Boeren’

De Landelijke Gilde Roeselare pakt op dinsdag 15 augustus uit met een nieuw evenement. De vereniging organiseert voor het eerst ‘Toeren bij de Boeren’, een fietstocht langs en door verschillende landbouwbedrijven.

Onderweg krijgen de deelnemers verschillende proevertjes voorgeschoteld. Bij aankomst wordt men getrakteerd op frietjes. “Met dit initiatief zetten we de plaatselijke landbouwers extra in de kijker”, luidt het bij het bestuur van de Landelijke Gilde.

De fietstocht ‘Toeren bij de Boeren’ is 32 kilometer lang. Starten kan tussen 13 en 15 uur aan stal de Ruiter in de Zilverbergstraat 171 in Roeselare. Deelnemen kost 16 euro. Inschrijven kan tot 10 augustus door middel van overschrijving op de rekening van de Landelijke Gilde BE30 7386 1300 0111 met vermelding van naam en aantal personen. (BF)