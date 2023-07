Landelijke Gilde Meulebeke organiseert gymkanawedstrijd

De Landelijke Gilde zit niet om een stunt verlegen. Op 16 juli pakken de leden uit met een gymkanawedstrijd. Gymkana is een behendigheidswedstrijd voor motorfietsen, scooters, maar eveneens voor tractoren en quads.

De deelnemers moeten met hun tractoren millimeterwerk verrichten zoals een bal uit het water vissen, een kroonkurk van een flesje verwijderen of een fles champagne ontkurken… jawel, allemaal met en door de tractor. Het gebeuren heeft plaats op de terreinen van Bart Alliët, Bloemgatstraat 2a in Meulebeke. Wie wil meedingen, betaalt 20 euro, maar ontvangt dan gratis een drankenkaart met dezelfde waarde. Gelieve jouw naam door te spelen aan Ivan Degezelle.

‘s Middags kan men genieten van een barbecue. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 12 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de voorzitter Ivan Degezelle (0485 75 35 33) of via overschrijving op BE33 738 703 000 246 met vermelding BBQ + voor- en familienaam en aantal personen. Inschrijven kan ook via website landelijke Gilde of Facebook. (LB)