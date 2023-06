Landelijke Gilde Adegem maakt zich op voor Sneukelfietstocht

Op zondag 2 juli organiseert Landelijke Gilde Adegem de 26ste editie van de ‘Sneukelfietstocht’. “Het wordt opnieuw een rit langs de mooiste plekjes van onze regio”, zegt voorzitter Rik Vandenberghe. “Onderweg voorzien we vijf stops, waar deelnemers worden verwend met een aperitief met hapje, een warm gerecht, koffie met dessert, een ijsje, een broodje en een speciaal biertje.” Deelnemen aan de ‘Sneukelfietstocht’ kost 30 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen tot 12 jaar. Starten kan tussen 11 en 13 uur aan cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. Meer info is te verkrijgen via landelijkegildeadegem@telenet.be, op 0475 807 307 en op https://adegem.landelijkegilden.be. (MIWI/foto MIWI)