Land van de kerstman, winterse shopping street, 1,2 miljoen lichtjes en 900 kerstbomen: “De gezelligste kerst beleef je in Kortrijk”

Van 7 december tot en met 7 januari wordt Kortrijk opnieuw ondergedompeld in een feestelijke eindejaarsfeer. “We zetten extra in op kindvriendelijkheid en diversiteit, met het Land van de Kerstman en een nieuwjaarsreceptie met alle soorten hamburgers”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Meer dan een miljoen kerstlichtjes zullen vanaf morgen de straten en pleinen verlichten. De officiële opening van Winter in Kortrijk staat gepland op donderdagavond 7 december om 18 uur. Dan worden door stadsbestuur, partners en medewerkers van Winter in Kortrijk de lichtjes van de rijkelijk versierde kerstboom op de Grote Markt aangestoken. Naast verschillende activiteiten in wijken en deelgemeenten zijn er in centrum Kortrijk vier winterspots: Sint-Maartenskerkhof, Jozef Vandaleplein, Grote Markt en Schouwburgplein.

Wintertuin en Land van de kerstman rond de Sint-Maartenskerk

Aan de ene kant van de Sint-Maartenskerk kan je bij evenementlocatie WINTERtuin terecht voor ambiance en outdoor livemuziek van lokale artiesten waaronder BEEZNEEZ en Sons of Summer. “Ondanks een opbouw van drie weken en een afbraak van 2 weken hanteren we toch caféprijzen voor ons drankaanbod. In onze hotbar serveren we glühwein, warme chocomelk, hot apple cider, Italian koffie, Irish koffie, espresso Martini en uiteraard jenevers. De honger kan gestild worden met croques, warm worstenbroodje, pizza of Camembert to share”, zegt organisator Joran Vanhoenacker

Aan de andere kant van de Sint-Maartenskerk, op het Jozef Vandaleplein, neemt de kerstman zijn intrek. Je vindt er een Noorse berg gedecoreerd met honderden kerstbomen, het cadeautjespakhuis van de kerstman, de snoepfabriek, de slaapzaal van de elfjes en rendierstal, een boomhut en hindernissenparcours. “Dit is hét plein om samen met de kinderen de verwondering van Winter in Kortrijk te beleven. We willen een Eftelinggevoel creëren op het Jozef Vandaleplein”, zegt coördinator Hans Vandenberghe. De kerstman is aanwezig op zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16, zondag 17, woensdag 20 en zaterdag 23 december, telkens van 15 tot 19 uur. Op vrijdag 22 december van 18 tot 21 uur. Mag het iets avontuurlijker? Op het Schouwburgplein vind je de kerstfoor. Op schooldagen open vanaf 16 uur, in het weekend en in de vakantie vanaf 14 uur.

Shopping street en kerstboom op Grote Markt

De indeling van Winter in Kortrijk is aangepast in vergelijking met vorig jaar. “De Grote Markt wordt het epicentrum van Winter in Kortrijk met de grote kerstboom, een kerststal van 6 op 4 meter en de kerstmarkt inclusief shopping street tijdens het weekend”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie. In totaal staan 42 chalets, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Er wordt meer ingezet op kerstcadeaus, hebbedingetjes en winterse gerechten. Daarnaast zal geen enkele chalet met de rug naar omliggende horecazaken staan zodat zij deel uitmaken van het centraal kerstgevoel op de Grote Markt. De shoppingstraat is open op vrijdag van 17 tot 23 uur en zaterdag en zondag van 15 tot 23 uur.

Muziek tijdens Winter in Kortrijk

Op vrijdag 22 december roept Kortrijk een nieuwe traditie in het leven: Vlaanderen Zingt Kersteditie. Vanaf dit jaar elke laatste vrijdag voor Kerstmis. Je zingt er samen met andere bezoekers populaire (kerst)liedjes. Een gratis zangkrantje helpt je om de liedjesteksten op te frissen. Afspraak om 20 uur op de Grote Markt. De stad zoekt nog voorzingers die op het podium willen staan. Stuur hiervoor een mail naar winter@kortrijk.be.

Ook De Tijdloze Countdown van Studio Brussel komt terug naar Kortrijk. Dit is een afterwork café dat plaatsvindt in Muziekcentrum Track van 26 tot 30 december, telkens van 17 tot 22 uur.

Wijken en deelgemeenten

Ook in de deelgemeenten zijn er enkele leuke kerstfeestjes. Het Nostalgisch Kerstmarktje op Heule Watermolen bijvoorbeeld op vrijdag 15 december vanaf 17 uur. Ook in onder andere Rollegem en Marke kan je volop van de winterse sfeer genieten. Volg zeker de Facebookpagina’s ‘Je bent van …’ voor details. Op Overleie zorgt de Lokale Pastorale Ploeg (LPP) voor een kerstdriedaagse van 27 tot 29 december met muziek en kinderanimatie in de Sint-Elooiskerk. In Kooigem tot slot kan je naar een kerststallententoonstelling gaan kijken op 9, 10, 16 en 17 december tussen 14 en 17 uur in de Sint-Laurentiuskerk.