Land of Love lijkt op een recordeditie af te stevenen: ‘Uitverkocht’ is in zicht

Met nu al 75% van de zaterdagtickets verkocht, lijkt de zesde editie van het festival Land of Love op een record te zullen afstevenen. Als de tendens zich doorzet, mogen de organisatoren voortijdig het bordje ‘uitverkocht’ bovenhalen. Dat zou betekenen 9.000 bezoekers op zaterdag 26 augustus en 2.500 voor de preparty op vrijdag 25 augustus. Meer dan 60 dj’s en enkele rockbands warmen zich op voor een uitzinnig feestje.

“De viptickets zijn al bijna allemaal de deur uit en ook de zaterdagkaartjes verkopen momenteel als zoete broodjes”, klinkt Frederick Muys namens het organisatiecomité tevreden. “Drie vierde ervan is verkocht. Voor de preparty is dat 60%. Ik vertel niet zomaar een promotiepraatje als ik zeg dat wie nog tickets wil bemachtigen, alleszins beter niet wacht tot de laatste week.”

Rockpodium weer openlucht

Tijdens de preparty zal het festivalterrein aan de Steenveldstraat maar beperkt toegankelijk zijn. In de grootste tent, de Air Stage, valt het beste qua retrobeats te horen in samenwerking met het concept Age of Love. Voor het eerst opent ook een tweede tent de zeilen en verwelkomt de Fire Stage onder andere het Nederlandse hiphopfenomeen Bizzey, de winnaar van de MNM Start to dj-wedstrijd MagiK en nog een aantal toppers uit het dancewereldje.

Op zaterdag wordt onder de noemer Elvaya – Tales from the Hidden Village de beproefde succesformule geserveerd. Op de vijf verschillende podia is er voor elk wat wils. De imposante Main Stage verwelkomt onder andere de dj’s Omdat Het Kan Soundsystem en Mark with a K. Op het rockpodium, opnieuw in openlucht, spelen de bands Ramkot en de Nieuwe Lichting-winnaars Jack Vamp de snaren van hun gitaren. De enorme retrotent biedt enkele verrassende namen zoals Furax en Youri Parker en de Hardstyle Stage heeft met Mental Theo en Outsiders heuse toppers vast.

Nieuw dit jaar is de partytent, waar onder meer dj Kat Kerkhofs en Discobar Joossens met MC Spaghetti (jawel, de enige echte Koen Crucke) voor ambiance zorgen.

Hoofdpodium 26 meter hoog

“Elk jaar investeren we sterk in decor en beleving”, vervolgt Frederick Muys. “Dit keer schakelen we nog een versnelling hoger. We zorgen voor een splinternieuwe toegang, enkele tenten krijgen een flinke upgrade qua capaciteit en aankleding en de Main Stage wordt weer een pareltje. Met zijn 48 meter breedte en 26 meter hoogte wordt dat hoofdpodium ronduit indrukwekkend. Voor het eerst wordt er met meerdere internationale spelers samengewerkt voor het produceren van de decorelementen. In totaal zullen zo’n 180 m² houten panelen en 650 m² spandoeken aangebracht worden om de enorme stelling aan te kleden. We blijven onszelf uitdagen om nieuwe technieken en mogelijkheden te verkennen. Kosten noch moeite worden gespaard voor het spektakel.”

Camping The Backyard

Op de camping The Backyard zijn er 650 plaatsen beschikbaar, waarvan al ruim de helft verkocht. Er zullen enkele dj’s present zijn om deuntjes te spelen en je kunt er zelfs je kapsel in orde laten brengen. De camping opent op vrijdag om 16 uur en sluit op zondag omstreeks 12 uur.

De tickets zijn te koop via de website van het festival: www.landoflove.be