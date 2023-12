Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei wordt een nieuwe uitgave van het Labadoux Festival gehouden in Ingelmunster.

De programmamakers van Labadoux Festival maakten nu al meerdere namen bekend.

Op de affiche staan zeker en vast al Daan, DIRK., The O’Reilly’s and the Paddyhats, The Reverend Peyton’s Big Damn Band, The Sidh, AO, Ferocious Dog en The Deputees. (PADI)

Meer info: https://labadoux.be.