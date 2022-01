Laatste weekend van ‘Winter in Poperinge’: “We hebben er het beste van gemaakt, Keikoppen laten zich zo snel niet kennen”

De overdekte schaatspiste, het nostalgische rad en de chalets zorgen zondag voor de laatste keer voor sfeer op de Grote Markt van Poperinge. Het werd een uitdagende editie van ‘Winter in Poperinge door de coronamaatregelen. Zo moesten de chalets eind december enkele dagen sluiten door de nieuwe en verscherpte coronamaatregelen, aangezien kerst- en winterdorpen niet langer mochten plaatsvinden in een overdekte ruimte. “Gezien de omstandigheden kunnen we concluderen dat we er het beste van gemaakt hebben”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

In heel wat steden werd de stekker uit de kerstmarkten getrokken, maar het Poperingse stadsbestuur besloot om toch de kerstsfeer naar de Hoppestad te halen. “Dat we geen normale kerstmarkt konden organiseren zoals de afgelopen jaren was half november wel al duidelijk. In de media hoorden we de ene na de andere afgelasting in Vlaanderen. De schaatspiste en het nostalgisch rad waren geen probleem, een CST en mondmaskerplicht waren voldoende”, blikt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie, terug op de organisatie van ‘Winter in Poperinge’.

“De traditionele kerstmarkt organiseren met verschillende chalets, statafels, optredens en muziek was, rekeninghoudend met de opgelegde maatregelen, een ander paar mouwen. Daarom hielden we half november een digitaal overleg met de chaletuitbaters, de negen verenigingen uit Poperinge, om te kijken hoe we de kerstmarkt dit jaar zouden aanpakken.”

“Al snel bleek dat ‘niets doen’ geen optie was. Iedereen had er zin in om er toch het beste van te maken. De uitkomst was een overdekte kerstmarkt met twee chalets afwisselend uitgebaat door de negen verenigingen. De bezoekers konden na het vertonen van hun CST en het dragen van een mondmasker droog genieten van een hapje en drankje zittend aan een tafel.”

Overkapping

Eind december mochten kerst- en winterdorpen, door de nieuwe en verscherpte coronamaatregelen, niet langer plaatsvinden in een overdekte ruimte. De chalets moesten noodgedwongen de deuren sluiten tot de overkapping weggenomen werd.

“Ik denk dat niemand had kunnen voorspellen dat overkappingen op een kerstmarkt zouden worden verboden. Volgens mij was onze tent voldoende verlucht aangezien drie van de vier zijden volledig open waren en er voldoende ruimte was tussen de verschillende tafels. Met overkapping konden we zowel bij goed als slecht weer bezoekers ontvangen. Wanneer de overkapping er af moest, zagen we bij slecht weer minder volk. Wat ook logisch is. Spijt van de overkapping? Neen”, zegt Lennert.

“We zaten toch even met de handen in het haar. De kerstmarkt sluiten was een optie, maar Keikoppen laten zich zo snel niet kennen. De eerste reacties van de verenigingen waren: ‘Laat ons meteen zoeken naar een oplossing’. Van zodra het nieuws duidelijk werd, werd alles in gang gebracht om het dak van de tent te verwijderen, zodat we de kerstmarkt toch nog konden openhouden volgens de regels. Met de hulp van de verenigingen en de technische dienst van de stad, konden we na 4 dagen sluiten de kerstmarkt terug openen.”

Succesvolle editie

Ondanks dat de Poperingse kerstmarkt in beperkte plaatsvond, werd het een succesvolle editie. “De schaatspiste en het nostalgisch rad kenden heel wat bezoekers. Zowel in de week als in het weekend was het er telkens gezellig druk. Op de kerstmarkt was het openingsweekend een groot succes, in de week was het wat kalmer maar toch konden we gezien de omstandigheden niet klagen.”

“Covid heeft de laatste twee jaren al heel wat roet in het eten gestrooid bij heel wat evenementen, voor ‘Winter in Poperinge’ was het dit jaar ook opnieuw het geval. Gezien de omstandigheden kunnen we concluderen dat we er het beste van gemaakt hebben.”

“De cijfers kunnen we natuurlijk niet vergelijken met onze laatste normale editie uit 2019-2020. Maar dat wisten we al voordat we eraan begonnen. Onder de verenigingen luidde: ‘we moeten de goeie jaren nemen met de slechte’. Ik hoop dat Covid snel zal verdwijnen in 2022 zodat alle evenementen volgens normale en veilige omstandigheden kunnen doorgaan.”

(LBR)