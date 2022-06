Laatste weekend van juni traditioneel koopjesweekend in Brugge

Shoppers en koopjesjagers zijn het laatste weekend van juni van harte welkom in de Brugse binnenstad. Een groot deel van de winkelstraten is dan autovrij of verkeersluw en de handelaars mogen voor hun winkel aan verkoop doen.

Het koopweekend vindt plaats van vrijdag 24 tot en met maandag 27 juni en is een organisatie van het Brugs Handelscentrum (BHC) en vzw Shopping Smedenstraat in samenwerking met de dienst Centrummanagement van Stad Brugge.

Koopjes scoren kan je in volgende straten: Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Simon Stevinplein, Sint-Salvatorskerkhof, Zilverpand, Nikolaas Desparsstraat, Sint-Jakobsstraat tussen Geldmuntstraat en Naaldenstraat, Sint-Amandsstraat, Kemelstraat, Mariastraat, Wollestraat, Vlamingstraat, Jan van Eyckplein (verkoop in de zaken zelf), Academiestraat, Ter Steeghere en Breydelstraat.

“Die straten zullen op zaterdag en zondag autovrij of verkeersluw zijn, wat ervoor zorgt dat de shoppers op een aangename manier langs de kraampjes kunnen flaneren”, weet schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Kindergrime, elektrische wagens en oldtimers

“We blijven met allerlei kleinschalige evenementen mensen naar Brugge lokken. Ook het koopweekend is een klein maar fijn evenement. Er zal extra animatie en sfeer in de stad zijn en de handelaars krijgen de mogelijkheid het kooppubliek te verwennen met speciale acties. We zetten ook wat meer in op kinderanimatie en beleving Zo is er kindergrime voorzien aan de Stadsschouwburg, en op het Simon Stevinplein zullen elektrische wagens in de kijker staan”, zegt BHC-voorzitter Dirk Vanhegen.

“Bovendien start en eindigt de tweede editie van de West-Brugge Classic Tour op zondag 26 juni in de Smedenstraat. Een leuke extra voor de shoppers die ook tientallen prachtige oldtimers willen spotten”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

“In de Smedenstraat zullen 75 oldtimers staan blinken, waaronder een Mercedes SLR en een Ferrari Testa Rossa. Alle beschikbare plaats is ingenomen en er staan 25 wagens op de wachtlijst”, zegt Wim Proot, die de voorzittersfakkel doorgaf aan Isabelle De Pourcq en nu secretaris van Shopping Smedenstraat is.

