Laatste voorbereidingen voor Reiefestival in Brugge

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het eerste Reiefestival in de Brugse binnenstad. Dit nieuwe festival vindt plaats van 18 tot en met 20 augustus.

Als voorproefje meert in de haven van Zeebrugge op 7 augustus een bijzondere tentboot aan. Kleine en grote zeevaarders van 6 tot 106 jaar kunnen er het dromerig luisteravontuur van Kapitein Nemo beleven : voel de wind door je haren en laat je in vervoering brengen door de magische klanken van de oceaan waar muzikale archipels de gedachten doen dobberen.

Tien creaties

Het Reiefestival brengt maar liefst tien volledig nieuwe creaties. We lichten er drie uit: EARTH (Robbert & Frank Frank & Robbert), T-2123 (Barbara T’Jonck) en Locus iste (Benjamin Verdonck). Allen zijn ze gebaseerd op het thema ‘Geloof’.

Met een groepje van vier deelnemers duik je tijdens het interactief spel EARTH in het Sebrechtspark in een leeg universum waar je samen een big bang veroorzaakt. Dat universum betreed je aan de hand van een Virtual Reality-bril. Vervolgens bezoek je elkaars onderbewuste door te tekenen, te fantaseren en te associëren. Met analoge elementen zoals krijt en klei, creëer je samen een nieuwe, unieke wereld. De performance maakt plaats voor rust en ruimte in deze drukke tijden.

Audiowandeling

Luister hoe het leven klinkt na een klimaatcatastrofe. © Brugge Plus

De audiowandeling T-2123 van Barbara T’Jonck, Donia Jourabchi en Elias Cafmeyer – een luisterparcours rondom het Concertgebouw – neemt je mee naar het jaar 2123, waar stemmen en geluiden uit het verleden worden weergegeven in het historisch centrum van de stad. T-2123 verkent een leven na een klimaatcatastrofe en stelt tegelijkertijd vragen over onze huidige relatie tot het heden en het verleden.

Compositie

Benjamin Verdonck en Lucas Van Haesbroeck maken met hun kijkkasten een nieuwe compositie voor de Joseph Ryelandtzaal, de voormalige kerk van het Theresianenklooster. De bijpassende muziek wordt uitgevoerd op het orgel, door Joris Verdin.

Een kijkkast van Lucas Van Haesbrocuk en Joris Verdin. © Brugge Plus

Het is de bedoeling dat je je onderdompelt in een indringende schouwspel van licht en schaduw, van luiken, diepe tonen en heel veel touwtjes. De compositie vraagt de luisteraars en kijkers om alles los te laten: ruimte en tijd, oordelen en opinies, keuzes en beweringen. Je moet je volledig overgeven aan de ervaring en de werkelijkheid die je kent laten varen….

Info: www.reiefestival.be