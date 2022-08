Laatste opendeurdag op de scheepswerf in Nieuwpoort tijdens de Open Klassieke Schepen op 13 en 14 augustus 2022

De restauratie van de Nieuwpoortse Reddingboot 2 komt in een stroomversnelling terecht. Met de herinstallatie van de volledig gereviseerde motoren werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Nu wordt gefocust op de schilderwerken aan de houten scheepsromp. Na de zomer volgen vaartesten. Wie de scheepswerf nog wil bezoeken, kan dit nog gratis doen op 13 en 14 augustus 2022.

De twee Ferry-dieselmotoren terug doen draaien, was van bij het begin van de restauratie een prioriteit. Alleen met vlot werkende machinerie kan het schip opnieuw varen en wordt het meer dan een statisch museumobject.

Het kloppende scheepshart

De bakboordmotor was in 2021 verwijderd om door specialisten ter zake te worden nagekeken. Zij hebben de motor volledig gedemonteerd, hersteld, gereinigd en tenslotte in elkaar gezet vóór de terugplaatsing. Hierbij werden vervangstukken gebruikt van de motoren van de Zeebrugse Reddingboot 1, het zusterschip van de Nieuwpoortse Watson.

Doorheen de hele restauratie bleef het andere exemplaar, de stuurboordmotor, in de Reddingboot 2 zitten. Met heel veel geduld werd geprobeerd om deze ter plekke aan de praat te krijgen. Na het veel gesleutel kwam deze motor langzaam terug tot leven.

Beide motoren werden ook volledig geschilderd. Om praktische redenen kregen de verschillende onderdelen een karakteristieke kleur. Wanneer er lekken zijn, ziet de motorist op de witte achtergrond onmiddellijk waar het probleem zich voordoet. De koperkleurige elementen hebben te maken met de olie of mazout. De groen geschilderde stukken hebben te maken met water voor de koeling.

Techniek

Naast het belang van de motoren om het schip terug aan het varen te krijgen, is het behoud van deze ingewikkelde stukken techniek ook belangrijk voor de erfgoedwaarde van de Reddingboot 2, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V):

“Stap per stap krijgt de Nieuwpoortse Watson zijn grandeur van weleer terug. Er wordt voortdurend gekeken om elk mogelijk detail te doen kloppen, zelfs wanneer dat extra werk vergt. Zo zou het gemakkelijk geweest zijn om de bestaande motoren te vervangen door splinternieuwe exemplaren. Maar de motoren zijn het kloppende hart van het schip. Ze ondoordacht verwijderen, zou compleet afbreuk doen aan het authentieke karakter van de ‘Reddingboot 2’. We willen immers terug naar de meest oorspronkelijke versie van het schip.”

Kroon op het restauratiewerk

Met beide motoren terug op hun plaats, kon ook de overkapping boven de motorkuip teruggezet worden, een uiterst belangrijke mijlpaal in de wederopstanding van de Reddingboot 2.

Dit plaatstalen gevaarte is de constructie waarop de schoorsteen van de Reddingboot 2 rust. In afwachting van de terugplaatsing van dit gevaarte werd het alvast in de historisch correcte kleurencombinatie geschilderd. Je herkent de drie kleuren van de Belgische vlag: het geel van de schouw, het zwart van de dekplaat en het rood komt van de constructie waarop de schouw rust.

Nu de ambitie van werkende motoren een feit is, verschuift de focus van de restauratieploeg naar de romp. Daar staan grootschalige schilderwerken en een vitaal behandelingsprocédé op het programma. Eens dit is voltooid, wordt overgegaan tot de geschiktheidstesten waarbij de Nieuwpoortse Watson voor het eerst sinds 1987 in het water zal worden neergelaten.

Laatste opendeurdag

Voor de Reddingboot 2 de loods voor een laatste keer verlaat, kan het grote publiek het schip nog eens bewonderen en de vrijwilligers aan het werk zien. Tijdens de Open Klassieke Schepen op zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2022 is het Watson-atelier gratis toegankelijk voor het geïnteresseerde bezoekers. Je bent welkom in de Koolboeistraat 4 tussen 14 en 17 u.

Meer info over het schip en de restauratie op www.nieuwpoort.be/watson.

