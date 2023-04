Laatste keer TEXtival op huidige Vetexsite in Kortrijk: “Deze editie wordt er één om nooit te vergeten”

Zondag van 10.30 tot 23 uur organiseert Buurtschool V-Tex voor de negende keer TEXtival, een gratis en eigenzinnig gezinsfestival met negen bands, een heuse bouwwerf als speeldorp en tal van animatie voor jong en oud. “Deze editie wordt er één om nooit te vergeten: de laatste op de huidige Vetexsite. Daarom wordt de werkoverall van onder het stof gehaald want TEXtival 2023 is under construction. Onze enthousiaste vrijwilligers halen de bouwvakker in zich naar boven om er opnieuw een topeditie van te maken”, zegt Floor Vandewalle.

Dit jaar knalt vooral Belgische muziek door de boxen, maar liefst acht van de negen bands zijn afkomstig uit België, waarvan drie uit Kortrijk. FAROUTSKI (30 YEARS) zorgt voor punk’n’roll. Het gezelschap van de The Chiff Chaffs brengt psychotische garagerock en Timotheus De Beir en Harry Descamps van Deux Salopes au Galop houden het intiem en akoestisch. “Ook de kleinsten krijgen op TEXtival een snelcursus bouwen en verbouwen. In het speeldorp leren ze niet alleen metselen, tegelen en behangen, maar zullen ook torens van bierbakken gebouwd worden en gaan ze aan de slag met karton en buizen voor de gekste constructies”, zegt Flore.

Acts

Daarnaast worden er heel wat acts voorzien zoals verhalenverteller Heleen, de ludieke meespeelfanfare Fanfare de letter geletterden, de ballenbadcaravan en knutselactiviteiten van Villa iMagina, dansoptredens van The Fam en straattheater TEXmonsters van de V-TEX leerlingen. “Het festival trekt ook verder de duurzame kaart door onder andere enkel vers bereide vegetarische gerechten en ter plekke gemaakte frisdrank van kraantjeswater te serveren en waar het kan drukwerk te schrappen.”

De opbrengst gaat integraal naar Buurtschool V-TEX, vzw Re-Member die op een alternatieve wijze mensen met psychische kwetsbaarheid bijstaat en Refu-Interim die vrijwilligerswerk aanbiedt aan nieuwkomers om zo hun taalkennis en netwerk uit te bouwen. “Daarnaast valt TEXtival ook nog eens samen met de rommelmarkt in de Sint-Janswijk. Nu enkel nog hopen op mooi weer en het wordt een topweekend”, besluit Flore.