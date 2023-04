Laatste keer Dadipark pop-up met tal van nieuwigheden: “Maar we willen het concept niet uitmelken”

De Dadipark pop-up strijkt deze zomer voor het laatst neer in de Waterstraat. De Heeren Deweer pakken dit jaar onder andere uit met een ochtendprogrammatie, seniorennamiddagen en Kamping Kids, maar broeden ondertussen ook op andere ideeën voor de toekomst. “In 2024 nemen we een sabatjaar en hopen vanaf 2025 iets vast rond het Dadipark te realiseren.”

Voor het derde jaar op een rij brengen De Heeren Deweer deze zomer met hun pop-up herinneringen aan het voormalig Dadipark naar boven. De voorbije twee edities werden een overdonderend succes. Jong en oud bracht een bezoekje aan de pop-up langs de Waterstraat om er te ravotten of om er herinneringen aan het voormalige Dadipark op te halen.

“Ook dit jaar voorzien we heel wat nieuwigheden, maar we willen ons concept ook niet ieder jaar gaan uitmelken. Het is dan ook de laatste keer dat de Dadipark pop-up doorgaat. Ieder jaar investeren we 20.000 à 30.000 euro in iets tijdelijks, we kijken er naar uit om iets vast rond het Dadipark te realiseren”, aldus Giovanni Maes van de Heeren Deweer. Wat dat precies is weten de organiserende vrienden nog niet. “Zo hebben we al nagedacht om bijvoorbeeld een festival te organiseren, maar momenteel zijn we nog volop aan het brainstormen. Over wat of waar weten we momenteel nog helemaal niets.”

Ook ’s ochtends open

Van 7 tot 23 juli strijkt de Dadipark pop-up voor een laatste keer neer langs de Waterstraat in Dadizele. Ook dit jaar voorzien De Heeren Deweer er 6.000 m² aan speel-en kindervertier. “In vergelijking met de voorbije jaren is de periode die we inpalmen een week korter.”

Anderzijds zal de pop-up iedere dag langer open zijn van de voorbije twee jaar. “We voorzien dit jaar wel een ochtend-en avondprogramma. Op die manier kunnen we het volk wat spreiden. Vorig jaar merkten we dat het op bepaalde ogenblikken gewoonweg te druk was”, aldus Giovanni. De gratis pop-up zal telkens open zijn van 10 tot 22 uur. Voor de catering werken de Heeren Weer terug samen met Bolero uit Wervik. “In vergelijking met vorig jaar zal er nu naast frietjes en hamburgers ook pasta voorzien worden. Daarnaast kunnen de aanwezigen ook genieten van snoep of een ijsje.”

Kamping Kids en Rabbit Race

Terwijl clown Arjoentje vaak zal opduiken en er tijdens de weekends ook opnieuw aperitiefconcerten gepland staan, pakken de organisatoren ook uit met tal van nieuwigheden. “De voorbije twee edities kwamen ook de bewoners van enkele woonzorgcentra naar hier. Speciaal voor hen organiseren we nu twee seniorennamiddagen, telkens op maandag.”

“Op woensdagavonden zijn de jonge gezinnen aan het feest. Een beperkt aantal gezinnen kan dan tijdens Kamping Kids blijven overnachten op de site. De ochtend nadien wordt men getrakteerd op een ontbijt. Inschrijven vooraf voor Kamping Kids is wel noodzakelijk.”

“De KNT-avond, waarbij kinderen niet toegelaten zijn, krijgt een vervolg. Na het succesvolle evenement in 2022 zijn alle volwassenen op donderdagavond 20 juli meer dan welkom voor een gezellige avond. “Op ons speelplein beschikken we ook over tal van voorwerpen die ideaal zijn voor een obstaclerun.

Playbackshow

Op donderdag 13 juli organiseren we dan ook onze eigen ‘Rabbit Race’. Kinderen die geen podiumangst hebben en hun talent willen tonen kunnen dat op zaterdag 15 juli tijdens de Playbackshow. Het volledige programma is te vinden op de website www.dadipark.be. Via die weg kunnen ook groepen of verenigingen inschrijven om langs te komen en kiezen voor een speciaal pakket. “Vorig jaar stonden er vaak grote groep voor onze poort. Op deze manier hopen we meer grip te krijgen op het aantal bezoekers.”

Dadipark was een 12 hectare groot recreatiepark in Dadizele. Het domein ligt in het dorpscentrum van Dadizele. Het bestond van 1950 tot 2002 en was voor heel wat jongeren een uitstap vol herinneringen. Na de sluiting kwamen er diverse reddingsplannen; niettemin werd het park in 2012 gesloopt. Dadipark werd in 1950 geopend onder invloed van de lokale pastoor Gaston Deweer.