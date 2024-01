Laatste dag afbraak voor WINTERtuin: “Het publiek was dit jaar een prachtige mix tussen jong en oud”

Na drie weken opbouw, 30 dagen WINTERtuin en een week afbraak worden deze namiddag de laatste elementen van de succesvolle evenementenlocatie tijdens Winter in Kortrijk verwijderd. “We kunnen deze editie van WINTERtuin zeker beschouwen als een succesformule”, zegt mede-organisator Joran Vanhoenacker.

Winter in Kortrijk blikt terug op een succesvolle editie en daar heeft WINTERtuin op het Sint-Maartenskerkhof zeker iets mee te maken. 30 dagen lang kon je er genieten van ambiance en outdoor livemuziek van lokale artiesten. De hotbar serveerde glühwein, warme chocomelk, hot apple cider, Italian koffie, Irish koffie, espresso Martini en uiteraard jenevers. De honger kon gestild worden met croques, warm worstenbroodje, pizza of Camembert to share.

Andreas Tanghe, Joran Vanhoenacker en Brecht Vanryckeghem © MD2

“In vergelijking met vorig jaar hebben we de ingang anders ingedeeld waardoor je binnenwandelde onder een hemel van licht. We plaatsten een grotere verwarmde hut en ook onze hotbar werd zowel in ruimte als aanbod uitgebreid. Daarnaast werden sanitaire voorzieningen geplaatst zowel voor- als achteraan”, legt Joran uit. “We ondervonden dat het publiek dit jaar een prachtige mix was tussen jong en oud, samen genietend van een ongelooflijk gezellige sfeer. Een iets ouder publiek vond deze editie ook de weg naar WINTERtuin, wat voor een heel voorname en gemoedelijke sfeer zorgde aan het Sint Maartenskerkhof.”

“Dankzij onze succesformule werd het uiteraard soms druk. Naar volgend jaar toe willen we kijken hoe we meer plaats kunnen geven aan de mensen” – Joran Vanhoenacker

Het WINTERtuinteam draait ondertussen al voor een derde jaar mee en kent goed het reilen en zeilen van de evenementenlocatie. “Iedere keer het plein terug proper zetten en klaarstomen voor de volgende dag is niet evident, maar toch bleven we 30 dagen aan een stuk, door weer en wind, iedereen naar hartenlust bedienen. Dat schept ook een band in het team zelf, wat misschien nog het leukst was van al. Dankzij onze succesformule werd het uiteraard soms druk. Naar volgend jaar toe willen we kijken hoe we meer plaats kunnen geven aan de mensen als het druk is. Dat is een bouwpuzzel die we met plezier zullen maken. We kijken deze week nog wat we kunnen verbeteren volgend jaar.”