La Vie en Rosevoor Think Pink

In gc Den Ommeganck is er zaterdag La Vie en Rose, een organisatie van de mensen achter de Ontbijtrun. Zij organiseren nu opnieuw hun Franse avond voor de borstkankerorganisatie Think Pink.

Onder andere Suzanne Popelier zorgt er samen met haar groep ‘Suzanne et les copains’ voor extra ambiance. “Twee jaar geleden stond ik hier al eens samen met een vriend op de planken. Zaterdag treden we met vier op”, aldus de Ledegemse. Hoewel de meeste leden van de band afkomstig zijn uit de regio Dadizele, werden vooral in het Gentse banden gesmeed om samen een gelegenheidsgroepje te vormen. “Zaterdag zullen we Franse chansons en meezingers brengen, maar ook bijvoorbeeld muziek van Angèle behoort tot ons repertoire”, aldus de zangeres. Suzanne vindt het alvast een eer op te mogen treden tijdens ‘La Vie en Rose’. “Dat het een evenement ten voordele van het goede doel is, maakt het voor ons speciaal. Stiekem hopen we in de toekomst nog op andere podia te staan.” (BF)