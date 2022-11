Kwer exposeert selectie cartoons in de bib

De hele maand november exposeert Kevin Werbrouck, alias Kwer, een aantal cartoons in de bibliotheek. “Het zijn aan de actualiteit gebonden en algemene cartoons”, zegt Kevin.

Kevin Webrouck uit de Nachtegaalstraat in Emelgem is de partner van Annick Tanghe en de vader van Sophia (6). Na zijn middelbare studies in het Koninklijk Atheneum in Roeselare behaalde hij een diploma communicatie optie pers en voorlichting aan de Howest in Kortrijk.

“Ik werk beroepshalve als ‘creative consultant’ bij conceptontwikkelaar Maurox in Roeselare waar we momenteel werken aan een app rond tewerkstelling en een circulair ecologisch project voor aan het station in Roeselare.”

Film

Kevin was eigenlijk vooral geïnteresseerd in film. “Ik volgde fotografie aan de Academie van Roeselare om mij dan het jaar nadien in te schrijven in de filmschool. Maar fotografie vond ik zo boeiend dat ik daar een tijdje ben blijven mee spelen. Mijn moeder leidde mij wel in mijn keuzes aangezien zij als uitstekend tekenaar in de grafische en textielsector voldoende metier bezat.”

Kevin maakt al cartoons van toen hij 8 jaar was. “Ik tekende al hele stripverhalen. In het middelbaar maakte ik cartoons voor het schoolkrantje en ook aan Howest zorgde ik voor cartoons in het schoolmagazine Communiqué. In 2017 begon ik onder het pseudoniem Kwer cartoons over de actualiteit te posten op Facebook. Het waren aanvankelijk ruwe tekeningen op een A4’tje waarvan ik een foto nam en onbewerkt postte op Facebook en Instagram. Ondertussen teken ik op computer waar ik alles zorgvuldig inkleur en bewerk.”

Kwers cartoons heb je misschien al gezien op sociale media of bij tentoonstellingen in de regio. “Dit jaar kon je mijn cartoons al gaan bekijken op tentoonstellingen in Museum Blomme in Roeselare, de bib Meulebeke, VC Mozaïek in Kortrijk, met Vitrien Damour in Izegem, op Iz’Art 2021 in Izegem en de Zomercartoonwandeling in Lede (Oost-Vlaanderen) waar ik aansluitend een concept rond interactieve cartoons maakte en waarvoor ik ook mijn eerste animatiefilmpje maakte. Superfun! Het was deze zomer zelfs te zien als reclamefilmpje op TV Oost in Oost-Vlaanderen.”

Kevin speelt nu al een tijdje met het idee om eens iets anders te doen dan actualiteitsgebonden cartoons tekenen.

Proza

“Een concept zoals indertijd de Heroica-reeks, waarbij tekeningen en proza elkaar aanvullen, is iets wat mij erg aanspreekt. Ik heb al zeker drie scenario’s en concepten opgestart, met schetsen en tekeningen, maar ik ben nog van geen enkel project voldoende overtuigd. Ondertussen maak ik voor het vrijzinnig blad Zoeklicht thematische cartoons rond hun artikels en dat vind ik ook heel leuk om te doen.”

Kwer bracht ook al boekjes uit. “Mijn eerste boekje was de ‘Kwertoons-Coronaspecial’ die dus enkel en alleen over de pandemie handelde. Vorig jaar bracht ik ‘Schuttingtaal’ uit met veeleer algemene cartoons. Een ‘best of’, zeg maar. In de bib exposeer ik een combinatie van recente cartoons over de actualiteit en algemenere cartoons. Voor elk wat wils.” (IB)

De cartoons van Kwer kan je tijdens de openingsuren van de bib bekijken.