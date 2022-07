kuurnezomert belooft een zomer boordevol sfeer te worden

Ondanks de centrumvernieuwing wordt het niet alleen een stoffige maar vooral een toffe zomer in Kuurne. Naast evenementen als de zomerconcerten en de kinderfoor, is er voor het eerst ook een wakeboardwedstrijd en een tentoonstelling over de Kuurnse bokssensatie Oshin Derieuw. En niet te vergeten: een KW-zoektocht van 9,6 kilometer.

“Iedereen is welkom in Kuurne”, zo vat burgemeester Francis Benoit het samen. “We hebben een positieve blauwe campagne uitgewerkt. Blauw is de kleur van de Leie, maar ook van het zwembad dat dit jaar 50 jaar bestaat. Het jaagpad langs de Leie is een toeristische as en daar hebben we het logo van Kuurne neergezet als pijl naar het centrum.”

Programma

Het Sint-Pietersfestival beet de spits al af op vrijdag 24 juni, maar er zit nog heel wat moois aan te komen voor de Kuurnenaars deze zomer. Van 20 juni tot eind september is er opnieuw een pop-upspeelzone aan het gemeentehuis.

Op 1 en 2 juli is er bij site Sabbe het tweedaags open air festival Obscuur. Zowel fans van techno, house, electronica, funk, disco, dub als hiphop komen aan hun trekken.

Op zaterdag 9 juli brengt het team van PLatse Doen op de Vlaskouter opnieuw een groots muziekfestival, met Kuurns talent The Waltz en met grote West-Vlaamse namen als Flip Kowlier en De Dolfijntjes. Zes weken lang is er ook elke vrijdagavond gratis muziek aan de kiosk op het marktplein.

Op 14 augustus wuift de Orde van de Ezel het groot verlof uit met Kuurne Balkt onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk. Dit gratis event is elk jaar opnieuw een grote publiekstrekker.

Op 27 augustus komt Road Rock naar de Vlaskouter met Hooverphonic en Therapy?. Op 27 en 28 augustus is er voor het eerst een wakeboardwedstrijd in samenwerking met café Batoo. Wakeboarders demonstreren dan hun beste tricks ter hoogte van de jachthaven in Kuurne.

Op zaterdag 3 september organiseren de Ververieders de 12 uren van Kuurne op de renbaanpiste. Op 17 september vindt het feestelijk hoogtepunt plaats van het 50-jarig bestaan van het zwembad. De Krant van West-Vlaanderen maakte een zoektocht van 9.6 kilometer in Kuurne.

De brochure verscheen in de krant van 3 juni, maar je kan die nog steeds gratis afhalen in alle dienstverleningspunten van de gemeente. Van 3 september tot 16 oktober kan je in Roterij Sabbe terecht voor een tentoonstelling rond de Kuurnse trots: bokser Oshin Derieuw.