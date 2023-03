Kuurne trekt massaal zijn dansschoenen aan voor evenement ‘900 minuten dansen’

Zaterdagnamiddag en – avond heeft Kuurne massaal zijn dansschoenen aangetrokken. Aanleiding daartoe was het evenement ‘900 minuten dansen’ in zaal Kubox die voor de gelegenheid was omgevormd tot een ware danstempel.

Als eersten kwam het jonge volkje aan de beurt die een dansinitiatie kreeg op kinderliedjes als het vliegerlied, de plopdans, Tjoe tjoe wah en vele andere bekende kinderliedjes. Aansluitend konden de kinderen de discorolschaatsen aantrekken voor een heuse rollerdisco.

Daarnaast was er ook voor de volwassenen line dance initiatie en een ouderwets bal. Tussendoor stonden ook enkele optredens gepland van onder meer Herbert Verhaeghe en een coverband. Wie even geen zin had om te dansen, kon genieten van een ballon- en tafelgoochelaar of genieten van koffie met taart. Voor de allerkleinsten was er ook een springkasteel om zich op uit te leven.

’s Avonds volgden een schare aan DJ’s zoals dj Joppe, dj Les Pantomecs, CrossCross, dj Buurman en Triple R die de Kuurnse jeugd wisten te animeren. Het was uiteindelijk de Kortrijkse dj Hercules die de 900 minuten dansen mocht afsluiten zondagmorgen in de vroege uurtjes. Het idee van de ‘900 minuten dansen’ kwam van de Ouderen- en de Jeugdraad van Kuurne.

(BRU/ Foto BRU)