Kuurne maakt zich opnieuw op voor Ezelsfeesten, met als slotspektakel een diervriendelijk vuurwerk

Na de feestelijkheden van afgelopen weekend met betrekking tot de ‘opening van haar pleinen’ maakt Kuurne zich al opnieuw klaar, ditmaal voor haar jaarlijks feest. Van vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober vinden namelijk opnieuw de Ezelsfeesten plaats. Traditioneel worden deze op vrijdagavond sportief geopend met de halve marathon ‘Sneller dan een Ezel’ die dit jaar aan zijn 40ste editie toe is en de 25ste editie van de Ezelsjogging waarbij een gedeelte van het inschrijvingsgeld wordt geschonken aan het kinderkankerfonds.

Goed gevuld programma

“De ‘make-over’ die het gemeentecentrum van Kuurne kreeg, zal weinig problemen opleveren om de vertrouwde kermiskramen te ontvangen”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “We zijn er zelfs in geslaagd om een extra lunapark toe te voegen aan het aanbod. De rups krijgt zijn plaatsje voor het gemeentehuis, de boksauto’s en het lunapark zullen te vinden zijn langs de kerk en de overige attracties worden verdeeld over het marktplein, de Tramstatie en de Vlaskouter. Op deze Vlaskouter strijken trouwens ook dit jaar opnieuw onze jeugdverenigingen neer om er letterlijk hun tenten op te slaan. En net als voorgaande edities van de Ezelsfeesten wordt ook nu alweer een programma aangeboden waarbij voor elke leeftijd wat te beleven valt.”

Naast braderie en straatanimatie in de vernieuwde centrumstraten is er op zaterdag ook een nieuwe uitgave van de Koning Ezelverkiezing. Zeven kandidaten zullen elkaar daarbij het vuur aan de schenen leggen, dit zowel tijdens de kennis- als de fysieke proeven die op zaterdag als rode draad door het feestprogramma lopen. In de feesttent, die opgesteld staat op parking Damier, kan je dan weer op zaterdagavond terecht voor de finaleproeven van de Koning Ezelverkiezing en een optreden van de ‘Turbo Alive Band’ met zijn legendarische Vis in de Leie, gevolgd door de ultieme zevenkoppige hitmachine ‘The Dirty Daddies’.

Op zondagavond tekent ‘#LikeMe On Tour 2023’-show present in de feesttent. Tevens gaat ook op zondag omstreeks 17.30 uur de traditionele ezeltjesworp door, ditmaal op de parking van Delhaize. Gedurende de Ezelsfeesten zullen er ook diverse tentoonstellingen te bezichtigen zijn. Een ervan gaat door in het oude gemeentehuis in de Kerkstraat waarbij de heemkundige kring Cuerna en het Kuurns Theater de bezoekers een blik gunnen achter 50 jaar Kuurns Theater door middel van projectie, persartikels en foto’s. Een andere tentoonstelling die zal doorgaan in het Emmaushuis, naast de Sint-Michielskerk van de boers Martin en Donald Deloddere, neemt je dan weer mee naar ‘Namasté India’ en zal de bezoeker naast een fotoreeks ook diverse houtsculpturen laten zien. “Ook dit jaar kunnen de kinderen op maandagnamiddag van 16 tot 18 uur terug gratis toertjes draaien op de kermis”, vertelt Johan Bossuyt van het Braderiecomité. “In onze braderiekrant is namelijk een tekening terug te vinden. Wie deze mooi inkleurt en meebrengt op maandagnamiddag krijgt daarvoor in ruil een toertje op de kermis. Het is reeds een jarenlange samenwerking met de foorkramers die wij graag in stand houden!”

Op maandagnamiddag toont Kuurne zich ook van zijn sportiefste kant tijdens Kuurne Koerst. “Dit jaar zijn we reeds aan onze zevende editie toe”, vertelt Pieter Schietgat. “Starten en aankomen doen we alweer op de Tramstatie, maar er werd wel een vernieuwde categorie bij gecreëerd. Vroeger had je de kinderkoers en de dorpelingenkoers die onder verdeeld werden in Recreatief en Competitief. Vanaf dit jaar komt daar ook Aperitief bij. Onze eerste categorie mikt op iedereen die kan fietsten. Dit kan op een loopfiets, bakfiets, plooifiets of noem maar op zijn. In het kader van 900 jaar nodigen we trouwens de deelnemers uit om aan deze categorie deel te nemen met een retro koersfiets en in retro tenue.”

Diervriendelijk vuurwerk

In het kader van 900 jaar Kuurne wordt tevens ook een adembenemend slotspektakel voorzien langs de Leieboorden. “Geen feestjaar 900 jaar Kuurne zonder vuurwerk”, weet burgemeester Francis Benoit. “Langs de Leieboorden willen we opnieuw iedereen een indrukwekkend lichtspektakel aanbieden. Het gemeentebestuur kiest daarbij niet voor een standaard vuurwerk, maar wel voor een diervriendelijk vuurwerk. De grootste en zwaarste knallen worden niet afgeschoten, maar wel vervangen door spectaculaire lazers. De bijhorende muziek moet het geheel alvast nog feestelijker gaan maken. Tevens zetten wij ook in op een uitgebreide informatiecampagne zodat eigenaars van dieren vooraf goed geïnformeerd zijn.” (BRU)