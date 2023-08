Kuurne klaar voor twee dagen Roadrock om zomervakantie af te sluiten

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus ontvangt Kuurne opnieuw Roadrock. Dit jaar is het festival een perfecte tweedaagse afsluiter van de zomervakantie met foodtrucks, een open air disco, een live music contest en wervelende optredens, aan elkaar gepraat door comedian William Boeva.

Op vrijdag mogen alle Kuurnenaren, naar aanleiding van 900 jaar Kuurne, vanaf 19 uur gratis binnen. “De eerste dag van ons festival, op vrijdag 25 augustus, is gratis voor alle Kuurnenaren en volledig voorbehouden voor aanstormend talent”, vertelt organisator Geert Lefevre. “Er zijn optredens van The Black Gasolines, Lector, Bucklefish en The ObsCure, een tribute band die hits van The Cure brengt. En ook voor wie er niet bij kan zijn is er goed nieuws, want Road Rock is live te beluisteren via de audiostream op Quindo. Op zaterdag 26 augustus mogen we dan onder meer Stef Kamil Carlens, Intergalactic Lovers, Meltheads en Triggerfinger ontvangen, een echte topaffiche.”

Kwetsbare jongeren

“Road Rock werkt nauw samen met Youth for Music, een initiatief dat kwetsbare jongeren de kans biedt om hun muzikaal talent te ontwikkelen. Youth For Music staat onder meer in voor de huur van de instrumenten en de coaching van de leerlingen. Door het muzikaal opleidingstraject van dichtbij te volgen, stimuleert Youth For Music een zinvolle vrijetijdsbesteding. Waar dit tot vorig jaar een samenwerking was met enkel de stad Kortrijk betrof, wordt nu ook met Harelbeke en Kuurne samengewerkt. Bovendien kunnen we ook rekenen op de medewerking van KSA Ambroos, Castor en tal van Kuurnse handelszaken.” (BRU)

Parkeren aan de Hippodroom, Parking Nieuwenhuyse, Parking Damier of de Parking van Hoeve Vandewalle. Tickets via Ticketmaster voor 39,50 euro.