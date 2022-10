Kuurne blikt terug op fantastisch feestweekend

Vier dagen lang werd de ezelsgemeente Kuurne terug omgevormd tot Ezelgem. Alles samen vonden op vrijdagavond zo’n 5.000 bezoekers de weg richting het centrum van Kuurne om er de halve marathon ‘rapper dan een Ezel’ bij te wonen. Tijdens het weekend bezochten zo’n 13.000 bezoekers de diverse festiviteiten en vandaag, maandag, waren nog eens 3.000 bezoekers die Kuurne Koerst kwamen bijwonen.

Doorheen het weekend was er in het gemeentecentrum van Ezelgem zowat in elke centrumstraat wat te beleven. Onder meer het braderiecomité had daarbij enkele straatartiesten uitgenodigd die de bezoekers een prachtige show bezorgden. Het mindere weer, die op zondag was aangekondigd, schrikte alvast heel wat bezoekers niet af. Zeker niet toen in de namiddag de zon spontaan door de wolken brak.

Op zaterdagmorgen was Soupapke en zijn Kuurnse trawanten de publiekstrekker die de grote feesttent, die dit jaar opgesteld stond op parking Damier, de publiekstrekker. ’s Avonds liep de feesttent ook nog voor een tweede keer vol voor het optreden van onder meer Metejoor en Level Six die de feesttent figuurlijk in vuur en vlam zette.

Maar ook op zondagavond, nadat het eerst ezeltjes had geregend in de Kerkstraat bij de traditionele ezeltjesworp, was het behoorlijk druk in de feesttent, gezien het gemeentelijk feestcomité niemand minder dan #LikeMe had geprogrammeerd. Gezien het meteen ook het laatste concert was van hun seizoenstournee kwamen dan ook heel wat fans dit bijwonen.

Maandagnamiddag werden dan de koersfietsen bovengehaald. De allerkleinsten kwamen daarbij als eerste aan bot en legden met hun loopfiets een parcours af in de centrumstraten, gevolgd door de Kuurne Koerst koppeltijdrit. Later op de namiddag konden de kinderen ook gratis op de kindermolen mits de afgifte van hun gekleurde afbeelding die ze terug konden vinden in de braderiekrant. Maandagavond werden de feestelijkheden afgesloten metfeestelijke slotact op de speelplaats van de Centrumschool en aansluitend was er in de feesttent een optreden van Jack and the Tramstations. (BRU)