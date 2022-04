Kuurne bekroont mooiste tuinen en gevels van de gemeente

Afgelopen maandag zijn in het gemeentehuis van Kuurne de winnaars bekendgemaakt van de tuin- en gevelwedstrijd.

Na twee jaar zonder fysieke prijsuitreiking waren de organisatoren van de wedstrijd dan ook heel blij de deelnemers opnieuw te mogen begroeten in de polyvalente zaal van het gemeentehuis.

In totaal namen 165 mensen met groene vingers deel in 2021 aan de wedstrijd, opgesplitst in vier verschillende domeinen.

De meest bij- en vlindervriendelijke tuin van Kuurne werd door de jury teruggevonden in de Weidenstraat bij Bart Derez. De eerste prijs voor de mooiste gevelversiering ging naar Stefaan Deforche uit de Kouterstraat. In de Stokerijstraat vond de jury dan weer de mooiste voortuin bij Raf Vanslembrouck en bij de niet woningen werd Feestzalen Vaernewijck de laureaat.

Zowel de laureaten als alle andere deelnemers aan de wedstrijd werden beloond met een waardebon.

Kuurnenaren die zich wensen in te schrijven voor de editie 2022 (jurering in juli) kunnen dat nog doen tot en met 31 mei, via bebloeming@kuurne.be, via het onlineformulier of via een inschrijvingsstrookje dat te verkrijgen is in het gemeentehuis.

