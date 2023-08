Kust maakt zich op voor hét feestje van het jaar: “What happens at Zundays, stays at Zundays”

Het Blankenbergse casino opent deze zomer drie weekends lang de deuren van de Saveryszaal voor een waaier aan nightlife events onder de noemer ‘Summer of 2023’. Na de Cherry Moon-revival van vorige week vrijdag, is dit weekend het beruchte ‘Zundays by Zillion’ er te gast, en ook daar keek de nostalgische feestvierder al een tijdje reikhalzend naar uit: zowat alle 1.300 tickets waren in geen tijd de deur uit. Wie er nog bij wil zijn, moet zich dus reppen. “Álles wat goed is, komt vroeg of laat terug”, lacht Mister Zillion himself.

Zwoele housebeats, een spectaculaire lichtshow, pikante live-acts en 1.300 zillionairs evenveel heren als dames die zich aan een strikte dresscode – als het aan Verstraeten afhangt liefst visnetjes, leder en/of lingerie – dienen te houden: de Blankenbergse passage van ‘Zundays by Zillion’ belooft al even legendarisch te worden als de februari-editie in de Hasseltse discotheek Versuz.

Géén smartphones

“Het hoeft ook niet ál te sletterig te worden natuurlijk, maar in basketsloefkes en een voetbaltruitje kom je er echt niet in. De zillionairs maken nu eenmaal deel uit van ons decor”, aldus Frank Verstraeten. Smartphones – of andere film- en geluidsapparatuur – zijn op Zundays uit den boze. “We willen op onze parties de illusie van een vrije wereld creëren. Dat er achteraf beelden verspreid zouden worden op sociale media, kunnen we echt niet hebben”, klinkt het. Fair is fair: de organisatie stuurt zelf ook geen huisfotograaf naar het event.

“Ze hoeven in Blankenberge geen schrik te hebben: het casino zal zondag niet in een huis van ontucht herschapen worden” Frank Verstraeten

“What happens at Zundays, stays at Zundays”, zegt Verstraeten met een knipoog. Dat er in zijn voormalige danstempel al eens grenzen overschreden werden, schrijft hij toe aan de toenmalige tijdsgeest. “De jaren negentig, dat waren andere tijden, hé. Er heerstte toen een zeker je-m’en-foutisme onder de discotheekgangers, een apart uitgaanssfeertje dat resulteerde in een wekelijks kat-en-muisspel met de politie. Maar in die tijd hádden jongeren ook alleen maar de megadancings om te gaan feesten. Er was de clubscene, en verder niets”, klinkt het. Dat maakte de originele Zundays parties in de Zillion des te legendarischer. Tijdens de hoogdagen van de discotheek stonden die avonden voor erotiek en decadentie, soms op het randje van het toelaatbare. “We zorgen nog altijd wel voor een tintelende ervaring”, zegt Verstraeten. “Eentje die de bezoekers zich achteraf nog lang kunnen blijven heugen. Zo voorzien we tot in de vroege uurtjes erotische acts met strippers.”

Een beetje stout

Zonder penetratie, weliswaar: daarvoor hing er Verstraeten en zijn kompaan Dennis Burkas destijds een rechtszaak boven het hoofd. “Maar we zijn uiteindelijk nooit veroordeeld”, zegt hij stellig, er evenwel aan toevoegend dat hij tegenwoordig toch wat beter op zijn tellen let. “In de jaren negentig dachten we allemaal boven de wet te staan.” Hoe dan ook, pornografische toestanden zullen er in het Blankenbergs casino dus niet bij zijn.

Een beeld uit Zillion, the Lost Tapes, op dit moment de meest bekeken docureeks op Streamz. © gf

“We trekken vandaag een duidelijke lijn: de normen die de zedenpolitie ook hanteert voor eroticabeurzen. Denk bij Zundays ‘23 eerder aan het sfeertje in Eyes Wide Shut of Moulin Rouge”, klinkt het. Een beetje stout dus, maar niet te veel. “Ze hoeven in Blankenberge geen schrik te hebben: het casino zal zondag niet in een huis van ontucht herschapen worden. Het is ook niet de bedoeling dat er feestvierders liggen te vozen in de separé.”

Heimwee naar nineties

Een onvergetelijke avond wordt het volgens Verstraeten wél. “Onze Zundays-editie in de Hasseltse Versuz was ook al een gigasucces. Met dank aan de film, die nu zelfs in Frankrijk een hit is. Zillion blijft ook een van de populairste titels op Streamz, Zillion, the Lost Tapes is op dit moment de meest bekeken docureeks”, geeft hij graag nog eens mee. Dat ook jongeren door Zillion zin kregen om te feesten alsof het 1999 is, heeft volgens Verstraeten veel met nostalgie te maken. “Veertigers en vijftigers die het zelf meegemaakt hebben, kregen graag terug naar die gouden tijden. Maar ook jongere mensen kregen bij het zien van de film nostalgie naar de nineties. ‘Was ik maar iets vroeger geboren’, heb ik er veel horen zeggen toen hij uitkwam. Maar ik garandeer je: alles wat goed is, komt vroeg of laat wel terug.”

‘Mister Zillion’ Frank Verstraeten voor de the première van ‘Zillion’, de succesvolle film over zijn legendarische nachtclub. © Belga

Dat geldt ook voor de muziek op Zundays: trance anthems zoals The Age Of Love werden in een hip nieuw jasje gestoken. “De clubscene van de jaren negentig was muzikaal zwaar beïnvloed door wat er toen te horen viel op Ibiza en in de Londense dance clubs. Trance is al een tijdje aan een heropleving bezig, maar met Zillion Projexxx sloegen we tegelijk ook een nieuwe richting in: retroklassiekers, ‘verzilliond’ naar een eigentijdse technoversie. Terwijl op Zundays evengoed een I Feel Love of iets van Depeche Mode door de boxen kan knallen”, aldus Verstraeten.

Herhaling onzeker

Of het in Blankenberge bij een eenmalige samenwerking blijft, valt volgens de ex-Zillion-baas af te wachten. “’Zundays by Zillion’ mag dan wel een echte publiekstrekker zijn, Blankenberge is natuurlijk wel begrensd door de Noordzee: de feestvierders moeten al van verder komen, wil je een grotere zaal vullen”, zegt hij. Andere mogelijke locaties voor een Zillion-feestje aan zee ziet hij niet meteen. “In Middelkerke zit het Sportpaleis met een pop-up in het casino, in Knokke wordt tegenwoordig alles wat feesten is aan banden gelegd. Daar komt bovendien nog bij dat jongeren tegenwoordig gemakkelijk naar goedkope feestbestemmingen vliegen in het buitenland. De Belgische kust is op dat vlak veel van haar pluimen kwijtgespeeld”, klinkt het. Pluspuntje aan de Blankenbergs locatie? “De sound in het casino is super. En ook de medewerking van de stad is uitstekend.”

De Saveryszaal wordt deze zomer drie weekends lang omgevormd tot een moderne danstempel, inclusief veertien meter breed videoscherm en een indrukwekkende lichtshow. Vrijdagavond serveert de legendarische Bonzaï-producer Yves Deruyter er house en techno, zaterdag kruipt Verstraeten tijdens ‘MFMPP – The Underground’ zélf nog eens achter de draaitafels als DJ Fou. Maar het feestje waar het meest naar werd uitgekeken, was dus ongetwijfeld ‘Zundays by Zillion’.

Tot vroege uurtjes

“We zijn qua licht en geluid voor een absolute topproductie gegaan, en dat is ook nodig als je dergelijke concepten te gast hebt”, zegt organisator Tijs Vandenbroucke (46) van Nasty Mondays, het Gentse evenementenbureau achter Age Of Love, Kozzmozz, Star Warz en – iets dichter bij huis – House Torhout destijds. “De tijd dat elk dorp zijn danscafé had, ligt al heel ver achter ons, en door de overreglementering is het ook veel moeilijker geworden om voor dergelijke nightlife events een vergunning te krijgen. Zeker wanneer het feesten in open lucht betreft: bij festivals zoals Ostend Beach moet om middernacht de stekker eruit. Het voordeel van een venue als ‘t casino, is dat we tot in de vroege uurtjes kunnen doorgaan”, klinkt het.

Ongeremd losgaan

Vandenbroucke verwijst ook naar de explosie van strandbars aan de kust. “Blankenberge heeft een grote geschiedenis met het nachtleven: vroeger kwamen jongeren van over heel de kust naar hier om te feesten. De strandbars hebben die plaats nu zo’n beetje ingenomen, maar, net zoals de festivals, zetten die in de eerste plaats in op de dagbeleving”, zegt hij. Met het initiatief ‘Summer of 2023’ – goed voor een totale productiekost van zo’n 150.000 euro – koestert hij de ambitie om het nachtleven van weleer terug te brengen. “Nightlife is immers óók jeugdcultuur: bij veel jongeren leeft het verlangen om nog eens ongeremd – zoals in de tijd vóór de Nokia 6310 – te kunnen losgaan. Kijk maar naar het recente succes van de illegale raveparty’s in ons land”, klinkt het. Nog een goede reden dus om die vermaledijde smartphone zondag voor één keer thuis te laten.