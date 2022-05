Kursaal knalt zomer in met belevingsexpo Studio 100

Dan wel geen zomermusical, maar wel een resem aan artiesten die in Kursaal Oostende de revue passeren komende zomer en in het najaar. Bovendien beleef je komende zomer de wereld van Studio 100 tijdens een expo. En er wordt vooruitgeblikt op de grote verbouwingen van 2024. Kursaal Oostende leeft meer dan ooit na twee jaar stilte.

Het coronavirus hakte er in de cultuursector hard in en dat was bij Kursaal Oostende niet anders. In februari ging het team van het Kursaal opnieuw aan de slag na een periode van stilte, al bleef het Kursaal deels actief als vaccinatiecentrum. “We mochten eigenlijk als een van de eersten opnieuw aan de slag omdat we een hele goede luchtcirculatie hadden. Daardoor voldeden we aan de normen die door het Overlegcomité werden vooropgesteld”, opent Gwen Nys, adjunct-directeur van Kursaal Oostende.

Bezetting zalen

“De meeste evenementen van februari en maart waren echter al verplaatst, dus zijn we in april voluit gegaan. Voor april, mei en juni werden meer dan zestig evenementen genoteerd. Eigenlijk werken we weer zoals we voor corona werkten, met dat verschil dat evenementen die tijdens de coronacrisis verplaatst werden, opnieuw gelanceerd worden. We moeten dus heel wat bestaande voorstellingen opnieuw in the picture plaatsen. En ook naar bezetting van de zalen toe kunnen we niet klagen.”

Knaldrang

De zomer ziet er voor het Kursaal veelbelovend uit, maar dat is zo voor de hele evenementensector. “Het wordt inderdaad een drukke zomer en de vele evenementen zullen ongetwijfeld een beetje een impact hebben”, duidt Gwen. “Het wordt keuzes maken, maar wij hebben hier het voordeel dat wij een divers aanbod hebben waardoor we dat iets minder zullen voelen. Als wij nu zaken in de verkoop zetten, dan merken we dat die verkoop erg goed loopt. We zijn nog niet helemaal voorbij die knaldrang. Mensen willen weer buiten komen. In het begin ging de verkoop wat trager. Mensen wachtten nog wat af omdat ze niet wisten hoe de situatie zou evolueren.”

De vzw-werking van Kursaal Oostende bestaat ondertussen twaalf jaar en gelukkig maar. Het zorgde ervoor dat Kursaal Oostende de periode waarin het gesloten bleef voor het grote publiek, kon overleven. “We hebben in die twaalf jaar een hele goede werking op poten gezet en wat reserves opgebouwd, zodat we die periode konden overbruggen. Hadden we dat niet, dan zouden we de crisis niet overleefd hebben. We waren dan wel gesloten, achter de schermen is hard gewerkt. We moesten concerten verplaatsen en opnieuw verplaatsen. Daar kruipt heel veel werk in”, aldus Gwen.

Geen zomermusical

Komende zomer breekt Kursaal voor een jaar met de traditie van de zomermusicals. “Al jaren hebben we tijdens de zomer een zomermusical op het programma staan, maar dit jaar moeten we daar noodgedwongen mee breken. De planningen zitten bij de grotere shows nog niet op de rails. In bepaalde landen kunnen grote shows nog niet en dan is een tournee ook niet van toepassing. Maar er is ander nieuws. We hebben onze langlopende samenwerking met Studio 100 alle eer aan gedaan door komende zomer een grote belevingsexpo van 2.000 vierkante meter te organiseren in samenwerking met Studio 100. De eerste is de K3 immersive bootcamp en de tweede is een expo die volledig op onze vraag gemaakt wordt: met decors en kostuums van Studio 100, wist-je-datjes, de tijdslijn waarbij je op jouw geboortedatum kan zien waar Studio 100 op dat moment stond. Het zijn twee verschillende activiteiten: de belevingsexpo vindt plaats in de inkomhal en de bootcamp in de Delvauxzaal. De erehal wordt dan de gemeenschappelijke animatieruimte, volledig Studio 100-getint. Maar er zijn ook nog enkele concerten waaronder die van Melissa Etheridge, Hans Teeuwen, Herman van Veen, Frans Bauer en Christoff, maar ook nog heel veel andere concerten komende zomer en in het najaar”, verklapt Gwen.

Verbouwingen

En dan zijn er ook nog de nakende verbouwingen aan het Kursaal. “2023 wordt een beetje een feestjaar. Het wordt een beetje de afsluiter van wat geweest is en de start van een nieuw begin. De verbouwingen staan nu gepland vanaf januari 2024. We blijven dus operationeel tot december 2023. Het theater blijft gesloten van januari 2024 tot december 2024. Begin 2025 gaan we dan opnieuw knallen met een grote opening en vanaf dan kunnen we ook staande concerten aantrekken voor meer dan 3.000 toeschouwers”, besluit de adjunct-directeur.